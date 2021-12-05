الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة

مهرجان القاهرة

مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
263190294_484759646313058_5864872006786940956_n
263190294_484759646313058_5864872006786940956_n
263279024_757115149017902_6936522555054280482_n
263279024_757115149017902_6936522555054280482_n
263294414_1408107492958383_1394923713283421416_n
263294414_1408107492958383_1394923713283421416_n
263302986_3060350300908522_4858745517992644642_n
263302986_3060350300908522_4858745517992644642_n
263313048_333320341537198_4817681322035999752_n
263313048_333320341537198_4817681322035999752_n
263357946_629844438458094_7257302197160003721_n
263357946_629844438458094_7257302197160003721_n
263391865_326952032285788_6571309778322485840_n
263391865_326952032285788_6571309778322485840_n
263418716_586407319133041_684895447367301080_n
263418716_586407319133041_684895447367301080_n
263422920_220856273413884_6328043361896196554_n
263422920_220856273413884_6328043361896196554_n
263437777_917502315800276_7181980661184846465_n
263437777_917502315800276_7181980661184846465_n
263482987_439788274217806_6788174668522471762_n
263482987_439788274217806_6788174668522471762_n
263492545_284775830262686_627111882857938402_n
263492545_284775830262686_627111882857938402_n
263498506_278620997521552_4659745179274811455_n
263498506_278620997521552_4659745179274811455_n
263498625_188716006728799_3585766275596233458_n (1)
263498625_188716006728799_3585766275596233458_n (1)
263498625_188716006728799_3585766275596233458_n
263498625_188716006728799_3585766275596233458_n
263507769_426727565565119_1209713801237718887_n
263507769_426727565565119_1209713801237718887_n
263554649_4933470973372277_4962924530358757428_n
263554649_4933470973372277_4962924530358757428_n
263574086_4781884051873988_5602174785375504851_n
263574086_4781884051873988_5602174785375504851_n
263577162_441554270917104_6661619541927817702_n
263577162_441554270917104_6661619541927817702_n
263653514_323101219827846_1275582682674595697_n
263653514_323101219827846_1275582682674595697_n
263662097_1024809594754911_2725283393374309392_n
263662097_1024809594754911_2725283393374309392_n
263672552_445259470551240_1791525960408323336_n
263672552_445259470551240_1791525960408323336_n
263672569_395130982359070_5472754350865680791_n
263672569_395130982359070_5472754350865680791_n
263679262_590299038898975_7359019621241349578_n
263679262_590299038898975_7359019621241349578_n
263699997_379213827289564_5922918007583143728_n
263699997_379213827289564_5922918007583143728_n
263707919_949814165628562_441666183968389344_n
263707919_949814165628562_441666183968389344_n
263743149_331936805045446_1900270620214763199_n
263743149_331936805045446_1900270620214763199_n
263773168_639971157447033_7038549300568264671_n
263773168_639971157447033_7038549300568264671_n
263819119_314458523689776_6917056437366082013_n
263819119_314458523689776_6917056437366082013_n
264037269_4694944360543694_6344339452743327319_n
264037269_4694944360543694_6344339452743327319_n
264210955_648486939859889_4190231257715927679_n
264210955_648486939859889_4190231257715927679_n
264374143_489189142468033_4437789524391038537_n
264374143_489189142468033_4437789524391038537_n

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية تطلق منتدى التعاون الرقمي والتنمية 13 ديسمبر

تسرب غاز داخل شقة بالجيزة دون إصابات

انطلاق مسابقة أوائل الطلبة في السويس

فستان أنستازيا «بدون بطانة» وإطلالة أميرات لـ مريم الخشت في القاهرة السينمائي

غدا.. الحكم على 9 متهمين بقتل مواطن في أطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

جيوب الحركة.. كيف أقامت حماس وحدة عسكرية داخل لبنان؟

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا

مُستوطنون يقتحمون «الأقصى» فى ثامن أيام عيد الأنوار اليهودى