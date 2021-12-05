نيللى كريم بفستان «خمسيناتى» ودارين ببدلة رقص فى «القاهرة السينمائى»

ظهرت الفنانة نيللي كريم بصحبة زوجها بإطلالة غير موفقة، حيث ارتدت فستانًا أسودًا من صيحة الخمسينيات، بقصة الكب ومزود بأكمام من الدانتيل الأسود الشفاف، ونسقت مع كلاتش باللون الفضي.

ونسقت مع الإطلالة التي وصفها البعض بإطلالة "الحداد"، تسريحة شعر منسدل مع لمسات من المكياج الهادىء.

أما زوجها هشام فقد ظهر للمرة الأولى تخلي عن الشارب، وأطل بإطلالة سيمي فورمال مرتديًا بليزر أسود وبنطلون وفيست من نفس اللون.

دارين حداد بـ«بدلة رقص»

على مدار الأيام الماضية تألقت الفنانة دارين حداد على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي، في الدورة الـ 43 من خلال الإطلالات الجذابة.

أطلت النجمة التونسية دارين حداد خلال فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مرتدية فستان طويلا مكونا من قطعتين يشبه بدلة الرقص ذو أكمام، مرصع بالفصوص، ومكشوف من عند البطن، حيث نسقت مع الفستان صندل بكعب عال.

فيما زينت الإطلالة بسلسلة طويلة وحلق، واختارت أن تكون إطلالتها جريئة بمكياج قوي، وتسريحة شعر منسدل على الكتفين.

وكرمت إدارة المهرجان الفنانة نيللي عن طريق منحها جائزة "الهرم الذهبي" التقديرية، تكريما لمَسيرتها المهنية التي بدأت بمرحلة مبكرة من طفولتها، إذ شاركت في قرابة 120 عملًا فنيًا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، إضافة إلى تكريم الفنان كريم عبد العزيز في هذه الدورة، وسيُمنح جائزة "فاتن حمامة" للتميز، وعلق عبد العزيز على هذا التكريم قائلًا: "هذه الجائزة نقطة فارقة في مسيرتي الفنية".

ورفعت إدارة القاهرة السينمائي "شعار التطعيم للجميع، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان ضد فيروس كورونا والضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضًا بتلقي اللقاح، وفي حال ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونون مطالبين بإجراء تحليل "PCR"، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردّد على فعاليات الدورة المقبلة.