«لمسة وفاء».. تنسيقية الأحزاب تطلق اسم أحمد زيدان على مقرها

في لمسة وفاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لابنها الراحل أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، أطلقت التنسيقية اسم الراحل على مقر نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تخليدًا لذكراه.

وقال النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترسم أبهى القيم النبيلة، وترسخ مفهوم الوفاء بعد أن خلدت نموذجا من العرفان والمحبة فى شخص الفقيد النائب أحمد زيدان.

وتابع: «دامت تنسيقية شباب الأحزاب زخرا وقدوة لكل الكيانات بعد هذا التكريم الإنسانى ونهجا كريما لكل الشباب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له و يرحمه، وأن يوسع مدخله ويجمعنا به في جنته».

من ناحيتها، قالت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب: «لمسة وفاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لابنها، إطلاق إثم فقيدنا وفقيد الشباب السياسى النائب الأخ المرحوم أحمد زيدان على مقر نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شرف لينا اسمك وسطنا دايمًا يا أحمد، رحمك الله وتقبل كل أعمالنا فى ميزان حسناتك».

فيما أضاف عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «رحلت بالجسد ولكن ستبقى بيننا ولن ننساك».

وأوضح محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب: «في الجمهورية الجديدة وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شاركنا حلمنا وساعدنا يكون حقيقة وقال لنا اشتغلوا وأنا معاكم وأصبح الكيان يجمع الجميع، لكن لما تشوف بعينك إنك عضو فى فريق مش هينساك في أي وقت وفي كل وقت و مجهودك وإخلاصك هيفضل في رصيدك مش بس في حياتك لكن بعد وفاتك وميكونش كلام "لا"، يكون أفعال بالدليل و البرهان النهاردة مقر مجلس النواب والشيوخ في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقى اسمه "مقر النائب أحمد زيدان".