الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بسرقة متعلقات المواطنين بالأميرية

حبس
حبس

قررت نيابة الأميرية حبس المتهم بسرقة متعلقات أحد المواطنين بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من «سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة»، بأنه حال سيره بمركبة التوك توك قيادته استوقفه أحد الاشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم، وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته وإستولى منه على «هاتفه المحمول- مبلغ مالي - ساعة يد»، كرهًا عنه ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم».

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته «السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة».

وبمواجهته بأقوال المجنى عليه أيدها واعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بالورشة محل عمله، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بسرقته بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكان منة تحقيقات مديرية قسم شرطة معلومات بيض دائرة تهديد

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