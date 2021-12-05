استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم الأحد، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في بريطانيا، استمرت هيئة الصحة العامة في تسجيل ارتفاعا ملحوظا في الحصيلة اليومية للإصابات، حيث سجلت 43 ألفا و992 إصابة جديدة بجانب تسجيل 54 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10 ملايين و464 ألفا و389 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 145 ألفا و605 وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 15 ألفا و21 إصابة جديدة بجانب 43 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5 ملايين و109 ألفا و82 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 134 ألفا و195 وفاة.

وفي ألمانيا، سجل معهد روبرت كوخ، المعني بتحديث إحصائية فيروس كورونا، 13 ألفا و829 إصابة جديدة و27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6 ملايين و157 ألفا و685 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 103 ألفا و557 وفاة.

وفي بولندا، استمرت السلطات الصحية في تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات اليومية، حيث سجلت 22 ألفا و389 إصابة جديدة و45 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و671 ألفا و421 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 85 ألفا و675 وفاة.

والأمر نفسه في هولندا التي تستمر في تسجيل تصاعد في الحصيلة اليومية للإصابات، حيث سجلت وزارة الصحة الهولندية 23 ألفا و78 إصابة جديدة و26 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و751 ألفا و954 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 19 ألفا و668 وفاة.

وفي رومانيا، استمرت وزارة الصحة في تسجيل أعداد منخفضة من الإصابات اليومية بعد موجة ارتفاع استمرت معظم شهري أكتوبر ونوفمبر لكن في المقابل مازالت الوفيات مرتفعة، حيث سجلت 916 إصابة جديدة و73 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و786 ألفا و36 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 57 ألفا و99 وفاة.

وفي أيرلندا، استمرت الإصابات اليومية في تسجيل ارتفاعا ملحوظا، حيث سجلت وزارة الصحة 5156 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 594 ألفا و250 إصابة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 5707 وفاة.

وفي اليونان، سجلت وزارة الصحة 3410 إصابة جديدة و79 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 966 ألفا و221 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 18 ألفا و595 وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 3062 إصابة جديدة و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 509 ألفا و111 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 2946 وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت وزارة الصحة 2796 إصابة جديدة و68 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 631 ألفا و37 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 11 ألفا و218 وفاة.

وفي إيران، استمرت وزارة الصحة في تسجيل إصابات يومية منخفضة نسبيا لكن مازالت الوفيات مرتفعة، حيث سجلت 3109 إصابة جديدة و76 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6 ملايين و134 ألفا و465 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 130 ألفا و200 وفاة.

وفي صربيا، انخفضت الإصابات اليومية بشكل ملحوظ عن الشهرين الماضيين، حيث سجلت وزارة الصحة الصربية 1244 إصابة جديدة و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و263 ألفا و663 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 11 ألفا و917 وفاة.

وفي أذربيجان، سجلت وزارة الصحة 1394 إصابة جديدة و20 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 596 ألفا و388 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 7967 وفاة.