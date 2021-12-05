الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة التكاتك بالشروق

حبس
حبس

أمر اليوم قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، بتجديد حبس 3 لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ حال استقلالهم مركبة "تـوك توك" بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم ولا يحمل ثمة تراخيص.

وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة المركبة المضبوطة بحوزتهم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما عُثر بداخلها على (كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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