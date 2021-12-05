تفاصيل زيارة رئيس أكاديمية البحث العلمى إلى المكتب الإسبانى لبراءات الاختراع

ترأس الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وفداً من مكتب براءات الاختراع المصري في زيارة رسمية إلى المكتب الإسباني لبراءات الاختراع وتسجيل العلامات التجارية، في إطار مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي ومكتب براءات الاختراع المصري "دعم وتطوير القدرات المؤسسية والفنية ورفع قدرات التوعية لدى مكتب براءات الاختراع المصري - EGPO".

وقد ضم الوفد كلا من الدكتورة منى يحيى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب براءات الاختراع المصري، والدكتورة إيمان صالح، نائب رئيس مكتب براءات الاختراع المصري.

وكان في استقبال الدكتور محمود صقر والوفد المرافق له، نائب وزير الصناعة والتجارة والسياحة الأسباني، بابلو جاردي لوبو، ومدير المكتب الأسباني لبراءات الاختراع وتسجيل العلامات التجارية، خوسيه أنطونيو خيل ثيلودونيو.

وتطرقت الزيارة لمناقشة تبادل الخبرات المصرية - الأسبانية، وخلق آفاق للتعاون بين البلدين في مجال براءات الاختراع ودعم الابتكار.

كما تم التعرف على الأقسام المختلفة في المكتب الأسباني لبراءات الاختراع وتسجيل العلامات التجارية، وسير العمل داخله. وتم استعراض الإجراءات الخاصة بفحص البراءات ونماذج المنفعة، والأنشطة الخاصة بالمكتب كونه سلطة بحص وفحص دولي في إطار التعاون بشأن البراءات، والتعرف على الخدمات التكنولوجية التي يقدمها المكتب للمتقدمين بطلبات براءات الاختراع.

وفي ختام الزيارة، تم استعراض الخطة الاستراتيجية 2021-2024 للمكتب الأسباني في مجال براءات الاختراع، ومناقشة استخدام تقنيات الذكاء الأصطناعي في إجراءات البراءات، ونظام إدارة الجودة ISO 9001، وذلك في إطار سعى مكتب براءات الاختراع المصري للحصول على تلك الشهادة.