«قهوجى» يقتل شابا فى مشاجرة بينهما بالمعصرة.. تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس قهوجي لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيق بتهمة قتل شاب بسبب التشاجر على "رش المياه".

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على قهوجي قتل شابا أثناء التشاجر معه بسبب قيام المتهم برش مياه على السيارة بمنطقة المعصرة، وحرر محضر بالواقعة.

- تفاصيل البلاغ

وكانت غرف عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا من الأهالي بمقتل شاب فى أحد الشوارع فى منطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص العثور على جثة شاب وسط الشارع وبه عدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

- الاستماع لأقوال الشهود العيان

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الواقعة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقول شهود عيان تبين أنه أثناء جلوس الشاب على أحد المقاهي، قام القهوجي برش مياه أمام المقهى طالت سيارة المجنى عليه، وأثناء معاتبته على رش المياه التى طالت السيارة نشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضافت التحريات، أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي استل خلالها المتهم سلاحا أبيض من بين طياته، وسدد عدة طعنات فى جسد المجنى عليه فسقط على الأرض مغشيا عليه وفر المتهم هاربا، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالته للنيابة.