تفاصيل الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان بشأن التعاون الاقتصادي

بعد موافقة البرلمان..

وافق مجلس النواب، الأسبوع الماضي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 505 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.

من جانبها، حصلت “الدستور” على الموافقة الخاصة في الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان في إطار التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة.

ويعتبر مستشفى الأطفال التابعة لجامعة القاهرة هي واحدة من اكبر واهم المستشفيات الحكومية التي تقدم العلاج المجاني للأطفال، من خلال المساهمه في انشاء مستشفى جامعه القاهره التخصصي للاطفال وبناء قدرات العاملين بالمستشفى استجابه للمبادره المصريه لتحسين معايير الرعايه الصحيه للاطفال بمناسبة السنة الدولية للطفل في عام 1979 مقدم المستشفى خدمات الطبيه الجليله خلال ثلاث عقود بتكلفه معقوله للاطفال المصريين حيث تم تاسيس المستشفى عام 1982 بمساعده من حكومه اليابان كمؤسسه للرعايه الطبيه العامه في المؤسسات التعليميه لطب الاطفال ومع الزياده السريعه في عدد السكان خلال السنوات الاخيره في مصر واجهت مؤسسات الرعايه الطبيه العامة مشكلة تتمثل في عدم كفاية المعدات الطبيه واستجابه واستيعاب المساحه.

واصبحت هناك حاجه ماسة لتعزيز قدرة الموظف في المستشفى في الحفاظ على اصولها لذا فقد قامت جايكا وهي وكالة اليابان للتعاون الدولي بتوسعة المستشفى من خلال مشروع المنحه الثاني في الفتره من 86 حتى 1988 ثم قامت الحكومه المصريه بالتصميم خلطه ترميم لاستعاده وظائف في المنشاه باكملها بهدف تحسين قدره المستشفى ومرافقه لتتمكن من خدمه المرضى من الأطفال.

وقد تمت الموافقه على المرحله الاولى بهذه الاتفاقيه الخاصه منشاه العيادات الخارجيه لمستشفى الاطفال التابع لجامعه القاهره والاتفاق التنفيذ الخاص بها في 14 ديسمبر 2015 وكانت قيمه المنحه 1.5 وقد تم الاعلان نفاذ هذا المبلغ بتاريخ 13 اكتوبر 2016 وفي 2019 تم تعديل الخطابات المتبادله بين حكومه مصر و حكومه اليابان لزياده المبلغ الى 1.9 مليار ين ياباني لضمان توفير افضل رعايه طبيه للمرضى وتعزيز الوظائف التعليميه للمستشفى وتخفيف الضغط على مستشفى ابو الريش القديم و مستشفى المنيره فضلنا على استمرار توفير المعامل و لاجهزه والادوات الطبيه اللازمه.

ويهدف اتفاق الخطابات المتبادل بين مصر واليابان لتعديل الخطابات المتوقعه بين مصر بتاريخ 14 ديسمبر 2015 والمعدل بتاريخ 15 مايو 2019 بشان التعاون الاقتصاد الياباني الى زياده المنح المقدمه من اليابان للمساهمه فى تنفيذ مشروع انشاء العيادات الخارجيه لمستشفى الاطفال التابع لجامعه القاهره.