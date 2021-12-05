كنيسة الروم الارثوذكس تستضيف الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

التقى المتروبوليت نقولا، مطران إرموبوليس طنطا وتوابعها لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا، الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وأوغيت سلامة، مدير دائرة التواصل والعلاقات العامة في مجلس كنائس الشرق الأوسط، والقسّ رفعت فكري، الأمين العام المشارك في مجلس كنائس الشرق الأوسط، في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر في القاهرة.

واستعرض المتروبوليت نقولا والدكتور عبس تاريخ مجلس كنائس الشرق الأوسط وأنشطته ودوره الريادي في دعم العلاقات بين الكنائس في المنطقة، كما استعرضا دور مجلس كنائس مصر وعلاقته بمجلس كنائس الشرق الأوسط. وكذلك عمل المجلسان في الأعداد لأسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين.

وأشار الدكتور عبس لزياراته إلى رؤساء الكنائس في مصر إعدادًا للجمعية العامة للمجلس المقبلة والتي ستعقد في مصر من ١٦ حتى ١٩ أيار ٢٠٢٢، وعرض رؤيته المستقبلية لعمل مجلس كنائس الشرق الأوسط وتعزيز أنشطته، وما تم كإحياء عمل اللجنة اللاهوتية.

وكان قد استقبل غبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندريّة وسائر إفريقيا، الدكتور ميشيل عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، القسّ رفعت فكري، الأمين العام المشارك في المجلس والسيّدة أوغيت سلامة، مديرة دائرة التواصل والعلاقات العامة في المجلس، بحضور المتروبوليت ناركيسوس، مطران نفكراتوس وعضو اللجنة التنفيذيّة في مجلس كنائس الشرق الأوسط، وذلك في المقرّ البطريركيّ بالإسكندريّة، مصر.

كما أطلع البابا ثيودروس الثاني الدكتور ميشال عبس والوفد المرافق له على الرّحلات التبشيريّة الأخيرة الّتي قام بها إلى أوغندا وتنزانيا وجنوب إفريقيا، إضافةً إلى الأعمال الإنسانيّة والدينيّة الّتي تقوم بها بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس في القارة الإفريقية.