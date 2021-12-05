القابضة تجتمع بشركتي مياه وصرف الإسكندرية لمتابعة جهود التعامل مع الأمطار

اجتمع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مع كل من المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، لمتابعة جهود الشركتين فى التعامل مع الأمطار خلال موسم النوات.

ووجه رئيس الشركة القابضة الشكر لكل العاملين بشركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية على التعاون المستمر وتكاتف الجهود والتنسيق والتناغم بين الشركتين فى التعامل مع الأزمات لا سيما موجة التقلبات الجوية، مع التنسيق مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد أن شركات المياه تعمل ككيان واحد فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، لخدمة المواطنين.

كما التقى بالعاملين بشركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية، لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التي تخص القطاعات الفنية والتجارية، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، وسرعة حل أى مشكلات للعملاء.