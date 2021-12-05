انطلاق مسابقة حفظ القرآن وتجويده لطلاب الأزهر

انطلقت مسابقة حفظ القرآن وتجويده لطلاب الأزهر، وتشمل المسابقة ثلاثة مستويات؛ المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم وتجويده كاملًا لطلاب المرحلة الثانوية، والمستوى الثاني: حفظ خمسة وعشرين جزءًا لطلاب المرحلة الاعدادية، والمستوى الثالث: حفظ ثمانيةَ عشرَ جزءًا لطلاب المرحلة الابتدائية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر وحرصه على رعاية حفظة كتاب الله، وإعلاء روح المنافسة والتميز والتفوق لدى طلاب الأزهر الشريف.

ويشارك فى المسابقة "27" منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية تضم "١٦٢" طالبًا وطالبة من المراحل المختلفة، ويتم منح الطلاب الأوائل –وهم "30" طالبًا وطالبة- جوائز وشهادات تقدير، وتُجرى المسابقة في الفترة من٥ ديسمبر إلى ٦ ديسمبر للبنين، بينما تجرى مسابقة الفتيات من٨ ديسمبر حتى ٩ ديسمبر.

من ناحية أخرى، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة ـ وزير الأوقاف، تنظيم دورتين في المواطنة والتوعية السكانية وتنظيم الأسرة بمديرية أوقاف بني سويف، وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة، والواعظات، والإداريين بالوزارة، والجهات التابعة لها في جميع المجالات، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية بالقضية السكانية، وتنظيم الأسرة، والقضايا المجتمعية.