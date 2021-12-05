برلماني: ما تحقق لذوي الهمم في عهد الرئيس السيسي غير مسبوق في تاريخ مصر

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، انعكاس حقيقي للدعم المستمر والمتواصل الذي توليه القيادة السياسية لدعم ذوي الهمم والإعاقة داخل المجتمع المصري، بعد معاناتهم من سنوات تهميش طويلة، وأن ما تحقق لهم في عهد الرئيس السيسي غير مسبوق في تاريخ مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاهتمام الذي أولته الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم قضى على فكرة التمييز بين المواطنين، وجعل الجميع متساوون في الحقوق والواجبات دون أدنى تفرقة، تنفيذا للدستور واحتراماً للقوانين.

- دراسة إمكانية إصدار الأوراق الرسمية بطريقة برايل تمكين لذوي الهمم

وأوضح "الجندي"، في بيان له، أن حديث الرئيس عن دراسة إمكانية إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، خطوة جيدة على طريقة تمكين ذوي الهمم، لاستكمال خطة دمجهم داخل المجتمع، ومساواتهم بذويهم من المواطنين العاديين وتسهيل مشاركتهم في جميع مناحي الحياة.

ولفت إلى أن التشجيع والدعم الذي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهه باستمرار لذوي الهمم أدخل مصر عصر ذهبي جديد، تتساوى فيه جميع شرائح المجتمع، ويعطي فرصة حقيقية أمام المواهب الشبابية القادرة على تقديم المزيد والمزيد من الابتكار والإبداع رغم إعاقاتهم، الأمر الذي تحاول القيادة السياسية تنفيذه بكل جدارة .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدستور نص صراحة على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج، وجاء القانون الحالي ليؤكد على المبادئ الأساسية تجاه دعم وحماية ذوي الاعاقة، والتأكيد على المحافظة على كرامتهم واستقلاليتهم، وتنمية اعتمادهم على ذاتهم، ودمجهم داخل المجتمع مع ذويهم الأصحاء، وكفالة حريتهم في تقرير خياراتهم وفق قدراتهم الشخصية .