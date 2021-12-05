البورصة تربح 5.9 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها لدى ختام معاملات اليوم الأحد – أول تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمصرية على أغلبية أسهم السوق، خاصة الكبرى منها والقيادية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 5.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 727.5 مليار جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس30" معاملاته مرتفعًا بنسبة بلغت 73. 0%، بما يعادل 83 نقطة، ليغلق عند مستوى 11.401 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى الذى يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة القيمة "إي جي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 2.37%، بما يعادل 51.2 نقطة، ليختتم التعاملات عند مستوى 2.208.7 نقطة.

كما امتدت الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان " الذى صعد بنسبة بلغت 2.03 %، بما يعادل 63.7 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 3.200 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 1.38 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 475.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 49.6 ألف صفقة شراء وبيع.

وقال وسطاء بالسوق، إن تلك الارتفاعات تعود إلى عدة عوامل جاءت مجتمعة، أبرزها وصول أسهم السوق إلى مستويات مغرية للشراء من وجهة نظر المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وذلك مقارنة بنتائج أعمالها الفصلية، وهو الأمر الذي دفعهم إلى محاولة اقتناص تلك الأسهم عند المستويات السعرية الحالية، لضمان تحقيق مكاسب أرباح رأسمالية، بالإضافة إلى تقليص أسواق الأسهم الأمريكية والعاملية من خسائرها التى منيت بها مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي " الجمعة.

ولفت الوسطاء إلى أن هذا الأمر يدعمها للصعود مع بداية تعاملات الغد، وهو الأمر الذي سينعكس بالتبعية على جميع أسواق الأسهم ومنها البورصة، علاوة على عودة الثقة تدريجيا للمتعاملين بعد حسم أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية والوعود المرتقبة لإصدار محفزات استثمارية جديدة من قبل الجهات الرسمية، والتي من شأنها دعم السوق.