محافظ مطروح: 9 آلاف بطاقة رقم قومي خلال عامين

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه خلال عامي 2020 - 2021 ساهمت المحافظة في تقديم مساعدات إنسانية ومالية لغير القادرين من أبناء المحافظة كإجراء عمليات جراحية و أدوية وتكاليف زواج وغيرها بأكثر من 7,6 مليون جنيه، وذلك لعدد 11206 مستفيد.

وأوضح محافظ مطروح انه تم الاستجابة لعدد من الطلبات والشكاوى الواردة على بوابات الشكاوى ووسائل التواصل الاجتماعي بمجلس الوزراء والتنمية المحلية وصفحة المركز لـ47264 شكوى وطلب من إجمالي 47467 بنسبة 99%.

وأضاف محافظ مطروح أنه بالتعاون مع جهود رجال الأعمال والمجتمع المدني (أهل الخير) والمساهمة في الدفع الإلكتروني للمصروفات المدرسية لعدد 2359 طالباً من غير القادرين للعام الدراسى 2021/ 2022 موضحًا أنه تم من خلال المجلس القومي للمرأة بمطروح عمل 9 آلاف بطاقة رقم قومي.



وتابع أنه تم عمل أوراق ثبوتية لعدد 57 ساقطة قيد وتنظيم حملات طرق الأبواب استفاد منها نحو 120 ألف سيدة للتوعية بعدد من المشكلات منها (خطورة الزواج المبكر، الوقاية من كورونا، ترشيد الاستهلاك وغيرها) وتجهيز 82 عروسة وتوفير معاش شهري لعدد 420 سيدة معيلة من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا بالتعاون مع مؤسسة بيت الزكاة.

وأكد محافظ مطروح أنه من خلال مديرية التضامن الاجتماعى تم اعتماد 500 مشروع اغنام برقى ضمن برنامج فرصه وتوزيع مساعدات عينية على الأسر الأشد احتياجًا ومساعدات نقدية للأسر المتضررة من التصحر والجفاف 6.790.147 جنية وصرف معاشات مصابي الألغام ومنح فى الأعياد والمناسبات المختلفة وصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي بإجمالي مبلغ 21.9 مليون جنيه بالاضافة إلى انشاء إدارتي السلوم والعلمين الاجتماعية و3 استراحات وتجهيزات إدارة الحمام للتيسير على المواطنين وصيانة وترميم وحدة النجيلة الاجتماعية ودار الملاحظة بجمعية الدفاع الاجتماعي تطوير مركز علاج الإدمان، وتطوير مؤسسات إيوائية وتجهيز عدد 50 حضانة.