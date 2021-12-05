شريف مدكور يشارك باحتفالية «قادرون باختلاف»

شارك الإعلامي والمذيع شريف مدكور فى احتفالية «قادرون باختلاف»، التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم ذوي الهمم.

وقال محمد جودة، بطل العالم في السباحة والمصاب بالتوحد، إنه من مواطني محافظة بورسعيد، ونجح في الحصول على بطولة العالم في السباحة وهو في عمر الـ17 سنة، «حصلت على ثاني بطولة عالمية في أستراليا ورفعت علم مصر».

وتابع «جودة» خلال الاحتفالية «أنا قاعد أحفظ الكلام ده بقالي أسبوعين»، ليرد عليه الإعلامي شريف مدكور «حافظ إيه ده أنت قولت الكلام ده كله من قلبك، دا أنت أشطر مني».

ليختتم الإعلامي شريف مدكور: «أنا بقرأ من ورق.. لكن كلامك كله من قلبك».

فيما شارك الفنان مصطفى شعبان، معبرًا عن فخره وسعادته الكبيرة بالمشاركة اليوم كسفير لقادرون باختلاف.

كما قدم الفنان يوسف الشريف فيلم قصير عن مسلسل «الاختيار» والتي تدور بها أحداثها حول «كمين البرث» بقيادة الشهيد أحمد المنسي، معربا عن فخره وسعادته للمشاركة في الاحتفالية وكونه وسط النماذج المميزة من ذوي الهمم.

فيما غنت الفنانة دنيا سمير غانم أغنية بعنوان «بلادي اسلمي» خلال احتفالية «قادرون باختلاف».

وشاركت الفنانة القديرة إنعام سالوسة من خلال فيلم قصير بعنوان «قادرون باختلاف»، حيث وضعت الفنانة الكبيرة تعليقها الصوتي على فيلم «قادرون باختلاف»، والذي تحدثت فيه عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في ملف دمج ذوي الهمم وإبعاد النظرة النمطية عنهم.

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم الأحد، احتفالية «قادرون باختلاف» بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي الهمم داخل وخارج القاعة.