الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عامل وصديقه ذبحا مسنة لسرقتها في الهرم.. تجديد حبس

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عامل ألوميتال وصديقه، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بذبح مسنة بالهرم وسرقتها.

وكان  قد ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة عمليات  النجدة، يفيد بالعثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة مسنة بها جرح ذبحي بالرقبة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل ألوميتال وصديقه، يقطنان بالمنطقة وعلى علم بأن المجني عليها تقطن بمفردها، وأثناء محاولة سرقة شقة المجني عليها، شعرت بها وحاولت أن تستغيث بالاهالي فقام أحد المتهمين بذبحها، ومن ثم سرقا 700 جنيه وفرا هاربين.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

جنوب الجيزة قاضي المعارضات محاولة سرقة العثور على جثة سيدة مسنة سرقة شقة

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وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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