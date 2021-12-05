أسرار ميجان ماركل.. كتاب قواعد اللعبة السياسية وراء تحركاتها وخطواتها الأخيرة

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن ميجان ماركل لم تتحدث علنًا عن رغبتها في الترشح لمنصب سياسي في الولايات المتحدة، ومع ذلك ، فقد أدى نشاطها وحملتها إلى إثارة التكهنات بأن دوقة ساسكس قد تكون مهتمة بدخول الساحة السياسية.

وتابعت انه خلال الأشهر الأخيرة، انضمت ميجان إلى الحملة التي أطلقتها من اجل إجازة مدفوعة الأجر للجميع لدفع الكونجرس الأمريكي لدعم أحكام الإجازة الوالدية المدفوعة في تشريع الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة البناء بشكل أفضل.

وأشارت إلى أنه من بين تحركاتها الداعمة لهذه القضية ، دعت الدوقة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بصفتها الملكية، وصاغت خطابًا شخصيًا مفتوحًا إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ، تشاك شومر ، ورئيس مجلس النواب ، نانسي بيلوسي.

ويعتقد خبير إدارة العلامات التجارية إريك شيفر أن هذه التحركات قد تشير إلى اهتمام ميجان بـ "وضع أساس إضافي في السياسة".

وتابع: "تصرفات ميجان مباشرة تعكء مما قد يفعله السياسي الذكي لجذب الشباب بشكل أكبر بشأن القضايا المرتبطة بعلامتها التجارية".

وفي نوفمبر، قالت ميجان إن الإجازة مدفوعة الأجر قضية "إنسانية" بعد انتقادات لاستخدامها لقبها الملكي أثناء قيامها بنشاطها الأخير.

وقالت أثناء مشاركتها في قمة DealBook في صحيفة نيويورك تايمز: "لا أرى هذا كقضية سياسية بصراحة، أعني أن الإجازة مدفوعة الأجر ، من وجهة نظري ، هي مجرد مسألة إنسانية، وتعليقًا على تصريحات ميجان بشأن إجازة الأبوة المدفوعة هي قضية إنسانية ، قال شيفر: "السياسة الجيدة هي أيضًا إنسانية لا يمكنك إلغاء ذلك".

وأضاف أن تصرفات ميجان قد تشير إلى أنها "قررت مضاعفة عملها في السياسة".

وتابغ شيفر: “لأنه في حين أن قلبها قد يتماشى مع هذه القضايا ، فإن تكتيكاتها مستمدة من كتاب قواعد اللعبة التأسيسي لسياسي متطور”.

ولدى سؤاله عن خطوة ميجان الأخيرة قد يُنظر إليها على أنها خطوة أولى في السياسة ، قال شيفر: "أعتقد أنها خطوة أولى - ويمكن للمرء أن يجادل حتى في مجموعة مستمرة من الخطوات التي بدأت بالفعل في جعلها تبني قاعدة لنهاية المطاف، والكشف عن طموحاتها في الوقت المناسب.