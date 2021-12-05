إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز سنورس بالفيوم

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بالفيوم فى إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق المركز.

وصرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تم تنفيذ حملة برئاسة جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وأشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، قامت بإزالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، على مساحة (6) قراريط بمدينة سنورس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالتصدي الفورى لحالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً عليها من التآكل أو التبوير.

وناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات ترفيق المجمع الصناعي الجديد لاستخراج الأملاح والمعادن، بالساحل الشمالي لبحيرة قارون، على مساحة 4 آلاف فدان، ضمن توسعات الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال".

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المجمع الصناعي الجديد لاستخراج الأملاح والمعادن بالساحل الشمالي لبحيرة قارون يعد مشروعاً قومياً تنموياً، له مردود إيجابي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن المستوى البيئي، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، ومنها بحيرة قارون والعمل على إعادة التوازن البيئي لها، بالتنسيق بين العديد من الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، على التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة بالاجتماع وغيرها من الجهات ذات الصلة، للتحرك الإيجابي نحو تنفيذ المشروع على أرض الواقع، موجهاً بإعداد بيانات تفصيلية بالمقايسات الخاصة بتوصيل المرافق الخاصة بكل مرفق على المرافق على حده، لوضع الرؤية المتكاملة للتكلفة التقديرية لها، بما يساعد في وضع الخطط المنهجية لتدبير هذه التكلفة من قبل شركة "إميسال"، فضلاً عن العمل على عقد اجتماعات على المستوى الوزاري لإنهاء بعض التداخلات لسرعة تنفيذ المشروع، ودراسة جدوى استخدام الخلايا الشمسية للمشروع، وخزانات المياه والغاز بهدف تخفيض التكاليف وتحقيق أكبر فائدة للمشروع لآثاره الإيجابية المتعددة، في إطار الحفاظ على مقدرات وأموال الدولة.

كما وجه محافظ الفيوم، بالعمل من خلال المنظومة الواحدة ليحقق المشروع أهدافه المرجوة، ويعود بأقصى فائدة إقتصادية على أبناء المحافظة، مشيراً إلى أهمية عقد اجتماعات تنسيقية ـ على مدار أسبوع ـ بين مسئولي الشركة المصرية لاستخراج الأملاح والمعادن "إميسال" ومسئولي شركات المرافق والقطاعات والهيئات، لوضع الرؤية التكاملية لمختلف الجهات لتنفيذ المشروع على أسس علمية دقيقة وخطة واضحة، والعمل من خلال جدول زمنى لمراحل تنفيذ المشروع، من أجل الارتقاء بإحدى البحيرات التاريخية المهمة.