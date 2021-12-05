مصطفى شعبان سفيرًا لـ«قادرون باختلاف»

يشارك الفنان مصطفى شعبان في احتفالية "قادرون باختلاف" المقامة حاليًا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز المنارة كسفير لـ"قادرون باختلاف" من الفنانين.

ويدير مصطفى شعبان خلال الفعاليات حوارًا مع 4 من الشباب والأطفال من ذوي القدرات الخاصة وسط تفاعل كبير من الرئيس السيسي.

وشاركت الفنانة القديرة إنعام سالوسة باحتفالية «قادرون باختلاف»، التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم ذوي الهمم من خلال فيلم قصير بعنوان «قادرون باختلاف».

ووضعت الفنانة الكبيرة تعليقها الصوتي على فيلم «قادرون باختلاف»، والذي تحدثت فيه عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في ملف دمج ذوي الهمم وإبعاد النظرة النمطية عنهم.

ويشهد الرئيس السيسي اليوم الأحد احتفالية «قادرون باختلاف» بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي الهمم داخل وخارج القاعة.