الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مصطفى شعبان سفيرًا لـ«قادرون باختلاف»

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

يشارك الفنان مصطفى شعبان في احتفالية "قادرون باختلاف" المقامة حاليًا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز المنارة كسفير لـ"قادرون باختلاف" من الفنانين.

ويدير مصطفى شعبان خلال الفعاليات حوارًا مع 4 من الشباب والأطفال من ذوي القدرات الخاصة وسط تفاعل كبير من الرئيس السيسي.

وشاركت الفنانة القديرة إنعام سالوسة باحتفالية «قادرون باختلاف»، التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم ذوي الهمم من خلال فيلم قصير بعنوان «قادرون باختلاف».

ووضعت الفنانة الكبيرة تعليقها الصوتي على فيلم «قادرون باختلاف»، والذي تحدثت فيه عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في ملف دمج ذوي الهمم وإبعاد النظرة النمطية عنهم.

ويشهد الرئيس السيسي اليوم الأحد احتفالية «قادرون باختلاف» بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي الهمم داخل وخارج القاعة.

عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية مصطفى شعبان القدرات الخاصة احتفالية قادرون باختلاف قادرون باختلاف ذوى القدرات الخاصة الرئيس عبد الفتاح السيس المنارة ذوى القدرات الرئيس عبدالفتاح السيسي

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