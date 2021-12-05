وزير النقل يوجه مسؤولي السكة الحديد بزيادة تركيب القطارات وقت الذروة

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مسؤولي السكة الحديد بزيادة تركيب القطارات التي تم تعديل تركيبها في وقت الذروة لامتصاص كثافة الركاب والعمل على تقديم كافة التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم على خطوط الهيئة المختلفة، مشددا على ضرورة الحفاظ على مستوى نظافة مميز بمختلف القطارات والمحطات وتشكيل لجان من رئاسة هيئة السكك الحديدية للتفتيش المفاجئ على مستوى النظافة على مدار الساعة وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية.

وحذر وزير النقل الركاب من عدم الركوب بدون تذكرة، وذلك عندما وجد عددا من الركاب بدون تذاكر، ووجه بتطبيق الغرامة الفورية المنصوص عليها، كما أكد على ضرورة إعلام الركاب بأي تعديلات تطرأ على جداول التشغيل بسبب أعمال تحديث نظم الإشارات، كما تفقد الوزير الأرصفة من رصيف 1 حتى رصيف 8 بالمحطة، وتفقد أحد قطارات الدرجة الثالثة الروسي ذات التهوية الديناميكية المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية للتأكد من مستوى نظافة القطار ومستوى الخدمة المقدمة، كما تم تفقد محطة الشرق وتابع مستوى الخدمة المقدمة للركاب بأحد القطارات المتجه من القاهرة إلى طنطا.

والتقى الوزير عدد من المواطنين خلال جولته، ودار حوار حول قطارات خط منوف، حيث أكد الوزير أنه تم توقيع عقد مع تاليس الإسبانية العالمية لتطوير خط قليوب/ منوف/ طنطا بطول ٩٤ كم، ليشمل تطوير نظم الإشارات من النظام الميكانيكي إلى نظام إلكتروني حديث حاصل على أحدث عوامل الأمان بنظام (SIL 4)، مع ازدواج الخط بالكامل وعمل برج تحكم مركزي بمحطة منوف للتحكم في الخط بالكامل، وهو ما سيمكن من زيادة عدد القطارات مستقبلا وسيقلل من زمن الرحلة كما يساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان، ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة لتحديث نظم الإشارات على مختلف الخطوط وازدواج الخطوط المفردة.