رئيس البورصة: ارتفاع قيم تداول السندات إلى 530 مليار جنيه

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن قيم تداول السندات ارتفعت خلال الـ11 شهرًا الأولى من 2021 لتصل 530 مليار جنيه، مقارنة بـ370 مليار جنيه خلال العام الماضي كاملًا.

وأضاف رئيس البورصة، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين في دورته السابعة، الذي عقد اليوم الأحد، أن إدارة البورصة كانت قد أطلقت مؤخرًا مؤشرًا عامًا للسندات؛ لمتابعة تحركات السندات الكلية.

ولفت إلى أنه من المعتزم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إتمام إصدار مؤشرات فرعية للسندات على حسب الآجال، وذلك في إطار الاهتمام لإطلاق منتجات مالية جديدة لتحسين معدلات العرض، منوهًا بأن زيادة تمثيل البورصة في مؤشر مورجان ستانلي مرتبط بقيد شركات جديدة كبيرة الحجم على غرار شركة "إي فاينانس".

وأشار إلى أن التمثيل في مؤشر ستانلي يأتي وفقًا لعدة محددات أولها حجم الشركة، والأسهم حرة التداول للكيان المقيد ومعدلات السيولة.

ونوه بأن إدارة البورصة تلقت مؤخرًا رغبات من جانب عدد من الشركات لقيد جزء من أسهمها، لافتة إلى أن إدارة البورصة تبحث أوضاع تلك الكيانات خلال الفترة الحالية للبت في أوضاعها، وأن قيد شركات جديدة يعد أمرا مهما لتحسين عمليات العرض والطلب في البورصة، وتحسين تمثيله في مؤشر مورجان.

ويعقد اليوم مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، ويضم مجموعة من الجلسات، ويقام يومي 5 و6 من الشهر الجاري، ويضم ست جلسات عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمال والمصرفيين والاقتصاديين والمسئولين الرسميين، منهم وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وعدد من مديرى صناديق الاستثمار وممثلي أسواق المال.