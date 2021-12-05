«طلعت»: نتواصل مع شركات المحتوى العالمية لإنشاء مراكز بيانات لها في مصر

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك محادثات بين الوزارة وشركات المحتوى العالمية، من بينها “جوجل، وفيسبوك، ويوتيوب، وتويتر" وغيرها؛ لبحث استضافة مصر مراكز للبيانات العملاقة لهذه الشركات.

وأشار الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتسويق أي فرص استثمارية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري خارجيًا، لافتًا إلى أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده مصر حاليًا عامل رئيسي في اتجاه انظار العالم من المستثمرين وكبرى الشركات العالمية للاستثمار بها.

ونوه بأن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جيدًا وملائم للانطلاقة المتوقعة للاقتصاد المصري خلال العشر سنوات المقبلة.

وقال إن مصر من أول الدول الجاذبة للاستثمارات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات تقدر بنحو 400 مليون دولار اجتذبها السوق المصري خلال العام الجاري، في قطاع الشركات الناشئة.

ولفت إلى أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سيبعث رسالة إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر ويحفز ويشجع المستثمرين العرب والاجانب للتوجه إلى مصر، منوهًا بأن مصر الرقمية تقوم على عوامل التطوير والبناء؛ ومنها إنشاء 17 مدينة ذكية على غرار العاصمة الجديدة على مستوى الجمهورية.

وذكر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحد المستفيدين من الجولات والزيارات الخارجية للرئيس السيسي، حيث شهد القطاع رواجًا خلال الـ5 سنوات الماضية، وهناك مذكرات تعاون مشتركة واتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية للتوسع في السوق المصري، خلال الفترة المقبلة، وتوفير نحو 15 ألف فرصة عمل للشباب، ما سيعظم من القيمة المضافة للقطاع.

وأشار إلى أن مصر تمثل قلب العالم، ويمر بها نحو 18 كابل بحري، ويجري حاليًا تنفيذ أكبر كابل بحري “هارب” والذي يربط أوروبا بإفريقيا وآسيا، ويمر بنحو 21 دولة وسيكون شريان حياة لنقل الإنترنت إلى القارة السمراء، وأنه من المتوقع بدء تشغيله خلال عام 2023.