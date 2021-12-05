الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«طلعت»: نتواصل مع شركات المحتوى العالمية لإنشاء مراكز بيانات لها في مصر

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك محادثات بين الوزارة وشركات المحتوى العالمية، من بينها “جوجل، وفيسبوك، ويوتيوب، وتويتر" وغيرها؛ لبحث استضافة مصر مراكز للبيانات العملاقة لهذه الشركات.

وأشار الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتسويق أي فرص استثمارية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري خارجيًا، لافتًا إلى أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده مصر حاليًا عامل رئيسي في اتجاه انظار العالم من المستثمرين وكبرى الشركات العالمية للاستثمار بها.

 ونوه بأن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جيدًا وملائم للانطلاقة المتوقعة للاقتصاد المصري خلال العشر سنوات المقبلة.

وقال إن مصر من أول الدول الجاذبة للاستثمارات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات تقدر بنحو 400 مليون دولار اجتذبها السوق المصري خلال العام الجاري، في قطاع الشركات الناشئة.

ولفت إلى أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سيبعث رسالة إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر ويحفز ويشجع المستثمرين العرب والاجانب للتوجه إلى مصر، منوهًا بأن مصر الرقمية تقوم على عوامل التطوير والبناء؛ ومنها إنشاء 17 مدينة ذكية على غرار العاصمة الجديدة على مستوى الجمهورية.

وذكر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحد المستفيدين من الجولات والزيارات الخارجية للرئيس السيسي، حيث شهد القطاع رواجًا خلال الـ5 سنوات الماضية، وهناك مذكرات تعاون مشتركة واتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية للتوسع في السوق المصري، خلال الفترة المقبلة، وتوفير نحو 15 ألف فرصة عمل للشباب، ما سيعظم من القيمة المضافة للقطاع.

وأشار إلى أن مصر تمثل قلب العالم، ويمر بها نحو 18 كابل بحري، ويجري حاليًا تنفيذ أكبر كابل بحري “هارب” والذي يربط أوروبا بإفريقيا وآسيا، ويمر بنحو 21 دولة وسيكون شريان حياة لنقل الإنترنت إلى القارة السمراء، وأنه من المتوقع بدء تشغيله خلال عام 2023.

وزير الاتصالات الشركات العالمية مراكز البيانات العملاقة مصر الاستثمار السيسي 2021

مواد متعلقة

بتكلفة مليار جنيه.. 20 مبادرة لتدريب وتأهيل الشباب برعاية وزارة الاتصالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

عبدالغفار: استلام 3.9 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» نهاية ديسمبر

بوعد الرئيس.. الطفل أحمد تامر يفتتح احتفالية «قادرون باختلاف» بتلاوة القرآن

بث مباشر.. حفل «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس السيسي

الرئيس السيسي لـ«أصحاب الهمم»: أنا بخير طالما أنتم بخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في القدس.. تفاصيل تحقيقات طعن إسرائيلي في باب العامود

«الإحصاء الفلسطيني»: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في أكتوبر

صحيفة عبرية: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين جنسيا