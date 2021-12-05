مصطفى شعبان يدير جلسة حوارية مع ذوى الهمم بحضور الرئيس السيسى

افتتح الفنان مصطفى شعبان، اليوم الأحد، احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

ويدير شعبان خلال الفعاليات حواراً مع 4 من الشباب والأطفال من ذوي القدرات الخاصة، وأظهر روح الحب والدعابة معهم وسط تفاعل كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتتزامن هذه الاحتفالية مع اليوم العالمي لذوي الهمم، والذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.