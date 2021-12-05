شحن 4300 طن صودا كاوية وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها، اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة UMAR 1 وجنسيتها مالطا ، ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 6 متر وذلك لشحن 4300 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، و شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

و شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات . كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .

وفي شأن آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر، اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SUN LIGHT ACE وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 192 متر والغاطس 8.8 متر وذلك لتفريغ 297 سيارة و 9 حفار بالميناء .