«المبدع الصغير».. مناقشات لأدب الطفل بدار الكتب والوثائق

خصص مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، بدار الكتب والوثائق القومية، الملتقى التاسع والثلاثين لمبدعي ونقَّاد أدب الطفل لمناقشة بعض أعمال صغار المبدعين بعنوان "المبدع الصغير".

ويشارك في الملتقى: الطفلة فريدة، كاتبة قصة "حكايات فريدة والكنز"، الطفلان سارة وياسين السيد رجب، مؤلفا "الكاتبان الصغيران"، والطفل عبدالرحمن ماهر، مؤلف قصة "دار الجد عدنان".

ويناقش أعمالهم باقة من كبار كتَّاب أدب الطفل، وهم: الكاتبة صفاء عبدالمنعم - قاصة وروائية وكاتبة أدب طفل، ومدير عام سابق بالتربية والتعليم، د. أماني الجندي - ناقدة وباحثة وكاتبة أدب طفل، مدير عام الإدارة العامة للمنح والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، الكاتب منتصر ثابت - قاص وروائي وكاتب أدب أطفال، مدير عام سابق بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويدير الملتقى: أحمد زحام، كاتب أدب الطفل ونائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة سابقًا، وتشاركه الطالبة شكران حسين، وينعقد الملتقى في تمام الساعة ١٢ ظهر يوم الإثنين الموافق 13 ديسمبر الجاري، في مقر المركز بـ15 شارع المنيل - ميدان المماليك - القاهرة.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، بالمبدع الصغير، والكشف عن مواهب العديد منهم، لتنميتها ورعايتها، في إطار اهتمامات الدولة الأبناء، وتنمية قدراتهم.

وشهدت الفترة الماضية إطلاق الدورة الأولى من جائزة الدولة للمبدع الصغير التي جاءت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، بالمجلس الأعلى للثقافة، وشهدت إقبال المئات من الأطفال عليها، من كل محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الدورة الجديدة للجائزة خلال الأيام المقبلة، للتقدم إليها.

وتولي وزارة الثقافة- بقطاعاتها المختلفة- اهتمامًا خاصًا بالأطفال في كل أنحاء الجمهورية، من خلال الفعاليات والأنشطة التي تقدمها لهم، بكل المواقع الثقافية.