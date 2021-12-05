استقرار الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات الأسبوعية

حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه، في بداية التعاملات ، اليوم الأحد، وبداية التعاملات الأسبوعية ، في معظم البنوك العاملة في مصر، وعلى مدار شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، (البنك الأهلي المصري وبنك مصر)، استقر سعر الدولار ليسجل 15.64جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع ، أما في البنوك الخاصة، فسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع ، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه ، و 15.76 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار،15.65 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبيه الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، سجلت العملة الأوروبية (يورو) تراجعا بين 1 إلى 8 قروش للشراء والبيع، وذلك بعد أن شهدت خلال شهر نوفمبر تراجعا كبيرا ما بين 40 إلى 50 قرشا للشراء والبيع.

ففي بنكي مصر والأهلي ، تراجع سعر اليورو ليسجل 17.72 جنيه للشراء، 17.83 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولي، سجل سعر اليورو ليصبح 17.64 جنيه للشراء، و 17.86 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 17.74 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع .

كما شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم تراجعا بمقدار 11 قرشا للشراء ، واستقرارا في البيع ، وذلك بعد أن شهد هبوطا تراوح مابين 47 إلى 75 قرشا خلال شهر نوفمبر الماضي، ففي بنكي مصر والأهلي سجل 20.66 جنيه للشراء، 20.94 جنيه للبيع، وتراجع في البنك التجارى الدولي ، ليسجل 20.68 جنيه للشراء، 20.97 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني، 20.85 جنيه للشراء، 21.02 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره للشهر الثالث على التوالي، ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببًا قويًا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.