حازوا 20 طربة حشيش وهيروين.. تجديد حبس 4 تجار مخدرات بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين للمره الثانيه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 20 طربة من مخدر الحشيش وكمية من الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين، لإثنين منهم معلومات جنائية، بمزاولة نشاطهم الإجرامي بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه متخذين من دوائر أقسام المدينة مسرحًا.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 طربة لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى و4 هواتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.