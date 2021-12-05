الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مطالبات بوقف حملات اعتقال الراهبات فى إثيوبيا

الجيش الأثيوبي
الجيش الأثيوبي

طالبت  الراهبة الأثيوبية، رافاييلا بيدريني، الحكومة الأثيوبية بوقف حملات اعتقالها للراهبات في أثيوبيا وتحديدًا من عرقية تيجراي، وفقًا لما نقلته صحيفة "أف فونير" الإيطالية، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني.

وأكدت الراهبة أن القوات الأثيوبية تواصل اعتقال الراهبات من عرقية تيجراي.

وقالت الأم رافاييلا بيدريني: "لقد  تم القبض علي الراهبة أبريهيت قاهاساي يوم الثلاثاء الماضي، كما تم اعتقال الكثير من الراهبات من قبل الحكومة الأثيوبية، وهناك الكثير من القلق بشأن مصيرهن، و ليس لدينا المزيد من الأخبارعنهن، و لا نفهم سبب بدء الاعتقالات".

وتعمل أبريهيت  في روضة شولاتقع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

يأتي هذا بينما يشتد الصراع في أثيوبيا، كما  نصحت معظم السفارات الغربية مواطنيها بمغادرة أثيوبيا  في أقرب وقت ممكن لتجنب إجلاء على غرار أفغانستان من العاصمة كابول. 

بينما دعا رئيس الوزراء الأثيوبي كل من يستطيع حمل السلاح الانضمام لجبهة القتال ضد تيجراي.

ووفقًا للصحيفة الإيطالية، فقد تم اعتقال المئات من عرقية تيجراي في أديس أبابا ومناطق  أخرى من البلاد، وبحسب الأمم المتحدة وغيرها من وكالات حقوق الإنسان، فإن "جرائم الحرب التي يرتكبها الجانبان" تُرتكب منذ أسابيع. 

كما تتقدم الميليشيات الأخرى مثل جيش تحرير أورومو (أولا) نحو أديس أبابا للإطاحة برئيس الوزراء  في وقت امتدت فيه  الحرب الأهلية إلى مناطق أخرى من الإقليم مثل أمهرة وأوروميا وعفر، بينما  تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي الضغط من أجل حل سلمي منذ شهور ، لكن يبدو أن الصراع سيستمر.

يأتي هذا فيما دعا عدد من الخبراء المعنيين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات العالقات في نزاع تيجراي في شمال إثيوبيا، وفقًا لما نقله موقع الأمم المتحدة.

وأعربوا في بيان صدر أمس الجمعة، عن قلقهم البالغ إزاء انتشار العنف الجنسي المنسوب إلى القوات الإثيوبية والإريترية والأمهرة، وكذلك الميليشيات المتحالفة معها.

وقال البيان: "يبدو أن أطراف الصراع في أثيوبيا استُخدموا النساء كجزء من استراتيجية  الحرب، لترويع وإهانة وإذلال الضحايا ومجموعة الأقليات العرقية التي ينتمون إليها بموافقة أطراف النزاع من الدولة وغير الحكومية".

وتابع البيان: "هذه الأعمال الوحشية لها آثار جسدية ونفسية مدمرة على الضحايا، والتي تتفاقم بسبب عدم وصول الناجين إلى المساعدة والدعم والإنصاف".

تيجراي إقليم تيجراي الإثيوبي إقليم تيجراي في إثيوبيا الأوضاع الانسانية في تيجراي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى الانتهاكات في تيجراي

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

قنصل مصر بشيكاغو ينظم لقاء حول «طريق الكباش»

فتح كوبري الجيزة المعدني بعد انتهاء أعمال التطوير وسط انتشار الخدمات

مطالبات بوقف حملات اعتقال الراهبات فى إثيوبيا

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين جنسيا

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة

عباس يزور الجزائر وتونس في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية