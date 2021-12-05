إنجلترا تعتزم إلزام المسافرين القادمين إليها بإجراء فحص كورونا

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن جميع المسافرين القادمين إلى إنجلترا سيُطلب منهم إجراء فحص كورونا قبل المغادرة إليها، وفي الوقت ذاته أضافت الحكومة نيجيريا إلى قائمة السفر الحمراء.



ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن جاويد قوله إن الحكومة قررت التحرك بعد تلقي بيانات جديدة حول انتشار السلالة "أوميكرون"، التي ظهرت في جنوب إفريقيا.



وتابع: "وقت ما علمنا بهذه السلالة الجديدة كانت استراتيجيتنا هي كسب الوقت. قلنا دائمًا أننا سنتحرك بسرعة إذا تطلبت البيانات الجديدة ذلك".



وأضاف: "علمنا خلال الأيام الأخيرة بوجود عدد كبير من حالات الاصابة المتزايدة المرتبطة بالسفر مع نيجيريا".



وأشار إلى "أن هناك 27 حالة بالفعل في إنجلترا وهذا الرقم آخذ في الارتفاع. كما أن نيجيريا حاليا تحتل المرتبة الثانية بعد جنوب إفريقيا من حيث عدد حالات الإصابة بأوميكرون".



يشار إلى أنه بموجب القواعد الجديدة، فإنه اعتبارا من الساعة الرابعة من صباح يوم غد الإثنين، سيجري السماح للمواطنين البريطانيين والأيرلنديين القادمين من نيجيريا فقط بدخول البلاد ويجب عليهم الخضوع للعزل في فندق للحجر الصحي تديره الحكومة.



كما أنه اعتبارًا من الساعة الرابعة من صباح يوم الثلاثاء، سيُطلب من أي مسافر قادم إلى المملكة المتحدة من دول ليست مدرجة في القائمة الحمراء إجراء فحص كورونا قبل مغادرة الدولة القادم منها بحد أقصى 48 ساعة قبل المغادرة، بغض النظر عن تلقي التطعيم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.