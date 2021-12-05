الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحزب الاشتراكى فى ألمانيا يصوت لصالح اتفاق يمهد لتولى شولتز منصب مستشار البلاد

ألمانيا
ألمانيا

 صوت أعضاء الحزب الاشتراكي الديموقراطي في ألمانيا  لصالح اتفاق ائتلافي من المقرر أن يعين مرشحهم أولاف شولتز مستشارا الأسبوع المقبل خلفا للمستشارة لأنجيلا ميركل.


وذكرت قناة ( فرنسا 24) أن ما يقرب من 600 مندوب شاركوا في التصويت خلال مؤتمر الحزب في برلين بأغلبية كبيرة تأييدا للصفقة مع حزب الخضر والديموقراطيين الأحرار الليبراليين بنسبة 98,8 في المئة مقابل سبعة أصوات معارضة فقط.


من جانبه، شدد شولتز للمندوبين على مبادئ حماية المناخ في الاتفاق الثلاثي الذي سيوجه الحكومة المقبلة، بما في ذلك إنهاء الاعتماد على طاقة الفحم وتوليد 80 في المئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.


وأوضح أنه بالنظر إلى أن ألمانيا رابع أكبر اقتصاد في العالم "إذا لم نفعل ذلك، لن يطور أحد التقنيات ولن يظهر أحد للآخرين كيفية القيام بذلك"، مضيفا "نفعل ذلك من أجل أنفسنا، لكن في نفس الوقت نقوم به من أجل الآخرين لأننا نحن من سيدل على الطريق".

 

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنه تم تسجيل أربع إصابات بمتحور كورونا الجديد أوميكرون على الرغم من أنهم تم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس في جنوب ألمانيا.

 

ونقلت الصحيفة عن مكتب الصحة العامة في ولاية بادن فورتمبيرج القول إن ثلاثة من المصابين عادوا من رحلة عمل من جنوب أفريقيا يومي 26 و27 من الشهر الماضي، والشخص الرابع هو أحد أفراد عائلة أحد العائدين.

 

وأضاف أن الحالات الأربعة ظهرت عليهم أعراض معتدلة وكانوا في الحجر الصحي.

 

وكانت السلطات الصحية الألمانية، قد أكدت السبت الماضي، تسجيلها أول إصابتين بسلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" التي تثير إمكانية انتشارها مخاوف واسعة في العالم.

 

يُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات الجمعة 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

 

وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.

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