السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

6 إطلالات شبابية على سجادة مهرجان القاهرة السينمائي 2021 (صور)

اياد نصار
اياد نصار

شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى اليوم قبل الأخير لفعاليات الدورة الـ43، عددًا من العروض  وورش العمل، والمناقشات، والترشيحات للجوائز.

واجتمع الممثلين من الأجيال القديمة والجديدة احتفالًا بالسينما المصرية، ورصدت «الدستور» فى السطور التالية أفضل إطلالات النجوم الشباب على مدار أيام فعاليات المهرجان.

أحمد حاتم

ظهر الفنان الشاب بإطلالة مستوحاة من المحقق كونان، ونشر حاتم فة وقت سابق صورة تجمعه مع النجوم مصطفى فهمي وشقيقه حسين فهمي، أثناء تواجدهم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

 

محمد الشرنوبي

حضر المغني الموهوب على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بأناقته المعهودة ببدلة أرجوانية داكنة، ليعبر عن حفنة ليست بالقليلة من جيل الشباب بعد ظهوره الحاد خلال الفترات الأخيرة مرورًا بمسلسل لؤلؤ الذي حصد له شعبية كبيرة.

ظافر العابدين 

 قدم الممثل التونسي على مدار سنوات، أداءًا رائعًا على التلفزيون المصري، وارتدى أزياء مثيرة للإعجاب في بدلة سهرة من تصميم orang esquare cairo و hatemhhafez.

ويتمتع ظافر العابدين بقدرة خارقة على اختيار البدل التي تناسبه، وكذلك الألوان، مما جعله محطة هامة ليكون فتى أحلام جيل كبير من الفتيات، خاصة مع أدائه المتميز.

صدقى صخر

ممثل واعد ، أبهرنا ببدلة فريدة من نوعها من تصميم nael_halimeh_official وحذاء استثنائي من @ lead.eg

 

تامر حبيب

كعادته برع في اختيار أزيائه، وربما تساعده في ذلك زوجته حيث ظهر ببدلة من صنع maisongamil وصممها sebamagdy 

 

اياد نصار

الممثل الأردني الذي أذهلنا بأدائه المتميز في التلفزيون والسينما، وظهر فى مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة أنيقة في بدلة سهرة من تصميم  margo.hanna.designs ونقشها nourhanhossam

مهرجان القاهرة السينمائى إياد نصار بدلة محمد الشرنوبي جوائز

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