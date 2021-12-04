عبدالدايم: «القافلة الثقافية» أعدت خصيصًا لمتضرري السيول

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات القافلة الثقافية لمتضررى السيول، والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة خلال الفترة من 4 وحتى 11 ديسمبر، بحي السلام في وادي العلاقي وغرب أسوان، بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية و عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

عبد الدايم: القافلة أعدت خصيصًا لمتضرري السيول

وقالت عبد الدايم إن “القافلة الثقافية" أعدت خصيصًا لمتضررى السيول وتعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة وتهدف إلى توفير مناخ وبيئة ثقافية تساهم في إعلاء قيم المواطنة وتساعد على الإبداع الذي يعد أحد المحاور الهامة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة.

وأضافت أن هذا النوع من الأنشطة يعد أحد وسائل نشر التنوير وتطوير الوعي ويساهم فى اكتشاف ودعم المواهب من خلال الورش المتخصصة، مشيرة إلى أهمية استثمار القوة الناعمة كأدوات فعالة لتطوير المجتمعات، ووجهت الدعوة لأهالى حي السلام وقرية غرب أسوان للاستفادة مما تقدمه القافلة من خدمات ثقافية وإبداعية ودعم لأصحاب الحرف التراثية والتقليدية كما أعلنت عن اختيار المتميزين ثقافيًا وفنيًا وفكريًا من أبناء جزيرة العلاقي وحي السلام وغرب أسوان للمشاركة في مشروع أهل مصر الذي تنفذه الوزارة فى المناطق الحدودية.

عطية: الابداع يلعب دورا هاما فى الارتقاء بفكر المجتمع

ومن جانبه ثمن محافظ أسوان جهود وزارة الثقافة من أجل الارتقاء بفكر المجتمع على مستوى الجمهورية مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه الابداع في تطوير وعى الشعوب وأوضح تقديم كافة أنواع الدعم لجهود الثقافة على أرض المحافظة.

وأوضح أن القافلة تتضمن عدد كبير من الورش تدريبية في مجالات الخيامية، الخرز، عجينة السيراميك، أشغال الجلود، الخوص، أشغال الحلي، حكي شعبي وألعاب شعبية، تعليم الرسم، دراما مسرحية، اكتشاف المواهب إلى جانب اللقاء الفكرية والتوعوية بالقضايا المجتمعية والتي تهم الأسرة، أمسيات شعرية، عروض فنية لفرق الفنون الشعبية بالهيئة منها "أسوان، توشكى التلقائية، الأقصر، الحرية والشرقية".

وأضاف إن الفعاليات تبدأ من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء تحت اشراف قيادات هيئة قصور الثقافة الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والفنان أحمد الشافعي رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية .