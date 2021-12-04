«الشربيني الثقافي» يغلق باب استقبال المشاركات في جائزة الإبداع 20 ديسمبر

أعلن ملتقى الشربيني الثقافي أن أخر موعد لتلقي الأعمال المشاركة في جائزة الإبداع دورة رفعت سلام، يوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر، على أن تنشر المواد الفائزة في كتاب يصدر بإسم ملتقى الشربيني الثقافي؛ بالتعاون مع دار نشر “الناشر” برئاسة الشاعر مجدي أبو الخير.

وأعلن ملتقى الشربيني الثقافي عن أولى مسابقاته الأدبية بعنوان “جائزة الإبداع .. دورة رفعت سلام ”، في فن الشعر" قصيدة شعر العامية أو الفصحى"، وفن القصة "قصة قصيرة"، والدراسات الأدبية.

وتنص شروط المسابقة على ألا يجوز المشاركة بأكثر من عمل وفي أكثر من مجال، وألا تكون المادة نشرت من قبل على أى وجه من الأوجه سواء “على وسائل التواصل الاجتماعي أو ضمن مؤلفات أو دراسات أو على مواقع إلكترونية أو مجلات صحفية”، المسابقة غير مقيدة بسن أو مرحلة عمرية ويتم تلقي المشاركات على الإيميل التالى.. "[email protected]"

وأعلن ملتقى الشربيني الثقافي عن إنشاء هيئة لنشر إبداع المواهب الجديدة من رواد الملتقى من مختلف المحافظات، تضم الهيئة الشعراء والكتاب والنقاد د.محمد السيد إسماعيل و أمينة عبد الله محمد جاد هزاع .وذلك بالتعاون مع دار الناشر للنشر والتوزيع.

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة الأعمال الابداعية، وفيما يختص بالشعر تُقِّيم أمينة عبد الله شعر العامية، فيما يُقَيِّم محمد اسماعيل أشعار الفصحي بجميع أنواعه كافة، ويتولى تقييم الأعمال الأدبية بفنونها المختلفة “القصة القصيرة والرواية والدراسات والأبحاث”.