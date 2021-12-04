السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الشربيني الثقافي» يغلق باب استقبال المشاركات في جائزة الإبداع 20 ديسمبر

ملتقى الشربيني الثقافي
ملتقى الشربيني الثقافي

أعلن ملتقى الشربيني الثقافي أن أخر موعد لتلقي الأعمال المشاركة في جائزة الإبداع دورة رفعت سلام، يوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر، على أن تنشر المواد الفائزة في كتاب يصدر بإسم  ملتقى الشربيني الثقافي؛ بالتعاون مع دار نشر “الناشر” برئاسة الشاعر مجدي أبو الخير.

وأعلن ملتقى الشربيني الثقافي عن أولى مسابقاته الأدبية بعنوان “جائزة الإبداع .. دورة رفعت سلام ”، في فن الشعر" قصيدة شعر العامية أو الفصحى"، وفن القصة "قصة قصيرة"، والدراسات الأدبية.

وتنص شروط المسابقة على ألا يجوز المشاركة بأكثر من عمل وفي أكثر من مجال، وألا تكون المادة نشرت من قبل على أى وجه من الأوجه سواء “على وسائل التواصل الاجتماعي أو ضمن مؤلفات أو دراسات أو على مواقع إلكترونية أو مجلات صحفية”، المسابقة غير مقيدة بسن أو مرحلة عمرية ويتم تلقي المشاركات على الإيميل التالى.. "[email protected]"

وأعلن ملتقى الشربيني الثقافي عن إنشاء هيئة  لنشر إبداع المواهب الجديدة من رواد الملتقى من مختلف المحافظات، تضم الهيئة الشعراء والكتاب والنقاد  د.محمد السيد إسماعيل و أمينة عبد الله محمد جاد هزاع .وذلك بالتعاون مع دار الناشر للنشر والتوزيع.

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة الأعمال الابداعية، وفيما يختص بالشعر تُقِّيم أمينة عبد الله شعر العامية، فيما يُقَيِّم محمد اسماعيل أشعار الفصحي بجميع أنواعه كافة، ويتولى تقييم الأعمال الأدبية بفنونها المختلفة “القصة القصيرة والرواية والدراسات والأبحاث”.

ملتقي الشربيني الثقافي جائزة الإبداع الشاعر والمترجم الراحل رفعت سلام الشاعر مجدي أبو الخير دكتور محمد السيد إسماعيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الباز: حضور السيسي كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية تأكيد لشفافية الاختيار

الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بالعيد الخمسين: «علاقاتنا تشهد مزيدا من القوة والمتانة»

سيد الباز: السادات سرّب شائعة إصابته بالسرطان قبل حرب أكتوبر

أطباء الوحدات الصحية المطورة ضمن «حياة كريمة»: توفير أحدث الأجهزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة

عباس يزور الجزائر وتونس في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية

منظمة التحرير: المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال