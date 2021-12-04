وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان مكتبة حي السلام بالعلاقي (صور)

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء السبت، افتتاح مكتبة حي السلام الثقافية بالمجمع الخدمي بمنطقة العلاقى، وتعد المنطقة السكانية التي استقبلت العديد من الأسر المتضررة إثر السيول التي شهدتها المحافظة الأيام الماضية.

جاء افتتاح مكتبة حي السلام، بحضور الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بوزارة الثقافة ومحافظة أسوان.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن الدولة تبذل جهودًت ضخمة لمساندة ابنائها لتجاوز التحديات والصعوبات، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة تواصل مساعيها لتنفيذ استراتيجية العدالة الثقافية وتحقيق مبدأ وصول المنتج الفكري والإبداعي لربوع الوطن.

أوضحت إيناس عبد الدايم أن المكتبة تعد نافذة للمعرفة تساهم من خلال خدماتها المتنوعة في نشر التنوير وتطوير الوعي وتنمية الإدراك ما يساهم في تحقيق التنمية الثقافية المستدامة.

وشهدت وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء أمس الجمعة، حفل ختام فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت الدورة الـ 26، وذلك بفندق بسمة، وذلك بحضور السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، وقيادات الوزارة والمحافظة.

شملت فعاليات حفل ختام فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت الدورة الـ26 تكريم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جميع الفنانين الأجانب والمصريين المشاركين، بشهادات تقدير، ودروع تذكارية، بالإضافة إلى مدير فندق بسمة نادر نصيف، وذلك وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة بين الجميع.