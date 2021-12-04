هل يجوز الصلاة على سجادة فرو مدبوغة من جلد الحيوانات؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من سائل يقول: أصلى على سجادة من الفرو المدبوغة.. فما حكم الشرع في ذلك؟.

ـ حكم الصلاة على فروة مدبوغة

من جانبها، ردت الدار على هذه الفتوى قائلة: "إن الفروة هي: الكساء المتخذ من فرو الحيوانات، وهذه يجوز الصلاة عليها، حيث روى الإمام أحمد في المسند من حديث المغيرة بن شعبة، قال: (كان رسول الله يصلي أو يستحب أن يصلي على فَرْوة مدبوغة).

وأضافت الدار عبر البث المباشر، ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: أنه لا يشترط أن تكون الصلاة على شيء من جنس الأرض، كالتراب والحصى مثلًا، ولا مانع في الصلاة على فروة، بل الصلاة صحيحة.

ـ حكم الصلاة على الـمَرْتَبة لكبير السن

وبينما ردت الدار على فتوى آخر عبر البث المباشر، حول حكم الشرع في الصلاة لكبير السن على مرتبة، قائلة:" قد اشترط الفقهاء من أرباب المذاهب المتبوعة فيما يسجد عليه: أن يجد المصلي حجم الأرض فيما يسجد عليه بحيث تستقرُّ جبهته، وعلى ذلك فالسجودُ على "المرتبة إن كانت صفيقة -ي: سمكها كبير بحيث لا تستقر جبهة المصلي عليها، فلا يجوز السجود عليها، وإن كان سمكها يسيرًا بحيث لا يمنع من استقرار الجبهة ويجد المصلي حجم الأرض عند السجود عليها، فلا مانعَ شرعًا من السجود عليها.

يشار إلى أن دار الإفتاء قد أطلقت عدد من الحملات التوعوية للحد من انتشار حالات الطلاق، والحث على الاستقرار الأسري والتوجيه والإرشاد للآباء والأمهات نحو تربية أولادهم، وكذلك توجيه النصح والإرشاد للأزواج والزوجات بالتأني والصبر على متاعب الحياة، وعدم السرعة في اتخاذ قرار الطلاق، ومناقشة المشكلات الاجتماعية الأخرى من خلال نخبة متخصصة من علماء النفس والاجتماع، وذلك الثلاثاء من كل أسبوع، إضافة إلى الحملات التي ترد على الفتاوى الشاذة والمتطرفة، وتقديم توعية دينية للمسلمين.