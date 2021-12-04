«الغضبان» يستقبل مطران بورسعيد ووفدًا من كنائس المحافظة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، بديوان عام المحافظة وفدًا من كنائس بورسعيد، برئاسة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد ورجال الكنيسة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية دور الكنيسة ورجال الدين فى المجتمع الذين يعدون شركاء التنمية التى يشهدها المجتمع، مؤكدًا روح المحبة والمودة التي تجمع شركاء الوطن الواحد، مضيفًا أن تلك الزيارات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع،، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير الذى تجمع بين المسيحيين والمسلمين.

من جانبه، أشاد الأنبا تادرس، مطران بورسعيد بالإنجازات والتنمية التى جرت ببورسعيد فى الٱونة الأخيرة تحت راية محافظ بورسعيد، مشيدًا بروح الأخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد، والتعاون المثمر بين جميع أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

في شأن آخر، تابع محافظ بورسعيد سير العمل بمحطة تسمين الماشية جنوب المحافظة، التي تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية بطاقة 10 آلاف رأس ماشية.

وأكد المحافظ أن المحطة حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

يشار إلى أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.