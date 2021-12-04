السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الغضبان» يستقبل مطران بورسعيد ووفدًا من كنائس المحافظة

محافظ بورسعيد خلال
محافظ بورسعيد خلال استقباله الوفد الكنسى

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، بديوان عام المحافظة وفدًا من كنائس بورسعيد، برئاسة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد ورجال الكنيسة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.  

وأكد محافظ بورسعيد أهمية دور الكنيسة ورجال الدين فى المجتمع الذين يعدون شركاء التنمية التى يشهدها المجتمع، مؤكدًا روح المحبة والمودة التي تجمع شركاء الوطن الواحد، مضيفًا أن تلك الزيارات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع،، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير الذى تجمع بين المسيحيين والمسلمين.

من جانبه، أشاد الأنبا تادرس، مطران بورسعيد بالإنجازات والتنمية التى جرت ببورسعيد فى الٱونة الأخيرة تحت راية محافظ بورسعيد، مشيدًا بروح الأخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد، والتعاون المثمر بين جميع أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

في شأن آخر، تابع محافظ بورسعيد سير العمل بمحطة تسمين الماشية جنوب المحافظة، التي تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية بطاقة 10 آلاف رأس ماشية.

وأكد المحافظ أن المحطة حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

يشار إلى أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.

تحقيق محافظ عادل تجديد المسلمين الدين سعيد مسيحيين اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

أمطار متوسطة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

«أجهضت 12 مرة وليلى علوى سبب طلاقي».. تصريحات نارية لسمية الألفي

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

حقيقة تسجيل أول حالة لمتحور أوميكرون فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة

عباس يزور الجزائر وتونس في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية

منظمة التحرير: المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال