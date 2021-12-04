السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص فى المنيا (صور)

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا السبت، 4 حالات تعد بالبناء المخالف العشوائي دون ترخيص علي أراضي أملاك الدولة بقرية طوخ الخيل وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

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وقال عادل عوض، رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، إن حملة مكبرة برئاسة الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس المركز والمدينة تمكنت اليوم من إزالة 4 حالات على مساحة 610 أمتار مربعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

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أوضح رئيس القرية أن المخالفات جاءت علي النحو التالي المخالفة الأولى كانت بإزالة أعمدة خرسانية دور أرضي علي أملاك الدولة بقرية الأمل، والثانية عبارة عن بناء مخالف على مساحة 200 متر، والثالثة إزالة بناء مخالف على مساحة 175 مترًا بقرية صفط الغربية وأخرى بعزبة سعد بطوخ الخيل دور اول علوي مخالف والرابعة بقرية طوّة على مساحة 80 مترًا دور أرضي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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من ناحيته، قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، إن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أكد مواصلة الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدًا عدم التهاون في استرداد حق الشعب والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه المساس بحقوق الدولة أو مخالفة القوانين المنظمة للبناء.

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أضاف رئيس المدينة أن الوحدة المحلية تكثف من حملاتها في كافة المجالات والقطاعات ومنها إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة وتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والزراعية، بجانب حملات رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية بجانب حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات الصلبة بشوارع وأحياء المدينة ومداخل ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها، إضافة إلى رفع كفاءة منظومة الإنارة.

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المنيا إزالة تعديات قرية طوخ الخيل الدكتور رجب قياتي الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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