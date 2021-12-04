السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يستعرض جهود توسعة طريق «وادي النطرون - العلمين»

توسعة طريق «وادي
توسعة طريق «وادي النطرون - العلمين»

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن ما تشهده مصر حاليا تحت قيادة الرئيس السيسي يُعد إنجازًا حقيقًا فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع مناحي الحياة.

قال آمنة إن قطاع الطرق والكباري يعد أحد أهم المشروعات التي أولاها الرئيس السيسي اهتمامًا غير مسبوق باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.

استعرض محافظ البحيرة جهود هيئة الطرق والكباري فى إنشاء أحد المشروعات القومية المهمة الجاري تنفيذها فى هذا القطاع الحيوي وهو مشروع توسعة وتطوير طريق وادى النطرون العلمين بطول 135 كم منهم 60 كم بنطاق محافظة البحيرة بتكلفة إجمالية 2 مليار و208 مليون جنيه وهو عبارة عن طريق رئيسي بطول 135 كم يتم توسعته من 3 - 5 حارات مرورية و إنشاء طريق خدمات خرسانية فى الاتجاهين بعدد 3 حارات مرورية لكل اتجاه بعرض 11.25م وتم البدء فى المشروع سبتمبر 2021 ومن المقرر إنهاء المشروع فى 30/6/2022.

يأتي ذلك اتساقًا مع توجيهات الرئيس وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية التي تمثل شرايين حياة وتنمية وتنفيذ خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية، إضافة إلى المحاور والكباري وتمهيد الطرق بشكل يليق بالجمهورية الجديدة للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال، واختصار الوقت والجهد وتقليل الازدحام المروري لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري.

عبد الفتاح السيسي البحيرة رئيس الجمهورية التنمية الاقتصادية الطرق والكباري الفريق كامل الوزير

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