الأحد 05 ديسمبر 2021
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منوعات

منعا للملل والبطالة.. مركز لتعليم السيدات كبار السن صناعة المشغولات اليدوية مجانا (بالصور)

تعليم السيدات كبار
تعليم السيدات كبار السن صناعة المشغولات اليدوية

اجتمع بعض السيدات اللاتي تخطى عمرهن الـ٤٠ عاما في إحدى القاعات بالاتحاد العام لشباب العمال بشبرا الخيمة لمساعدة بعضهن البعض، ونجحت السيدات في فتح مشاريع خاصة بهن بعد حصولهن على تدريبات في الاتحاد بالمجان، فبعضهن سعى لتعلم الحياكة والبعض الآخر لتعلم صناعة الشنط من الجلد الطبيعي، وأخريات تعلمن المشغولات الفنية من الخرز.

تعليم السيدات كبار السن صناعة المشغولات اليدوية

تروي سلمى مختار، ذات الـ٢٤ عاما، أنها تطوعت وكرست وقتها لتعليم السيدات كيفية صناعة الشنط الجلد، من خلال أبسط الخامات والأدوات، مشيرة إلى أنها علمتهن أساسيات صناعة الشنط الجلد منذ البداية، قائلة: "بفرح لما بلاقيهم اتعلموا ولما بكون سبب في إن يبقى ليهم مصدر رزق".

تعليم السيدات كبار السن صناعة المشغولات اليدوية

وخصصت سلمى أغلب وقتها لتعليم السيدات كبار السن، فتأتي يوميا من الجيزة لشبرا الخيمة لتعليم السيدات، وتساهم في رسم البسمة على وجههن، وتقول: "من أجمل الأشياء إنك تعمل قطعة تحط فيها مش بس لمستك لا وكل مشاعرك وأحاسيسك في كل تفاصيلها.. وتحبها وتلمس بيها إحساس الناس وقلوبهم".

تعليم السيدات كبار السن صناعة المشغولات اليدوية

منعا للملل والبطالة.. مركز لتعليم السيدات كبار السن صناعة المشغولات اليدوية مجانا 

 

وعملت الفتاة العشرينية على توفير الخامات في التدريب للسيدات وخاصة الفقراء، وتقول: "دعوتهم ليا عندي بالدنيا وما فيها"، منوهة بأنها تعمل على تطوير ذاتها باستمرار وتشاهد الفيديوهات عبر اليوتيوب.

وتقوم سلمى، بشراء الجلود من منطقة مدابغ الجلود لها وللمتدربين، مشيرة إلى أنها تطوعت هي وجيرانها لشراء الخامات للفقراء والمحتاجين لتكون مصدر رزق لهن، متمنية أن تعلم جميع سيدات محافظات مصر كيفية صناعة الشنط الجلد والمشغولات اليدوية وتمكن السيدات اقتصاديًا.

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تعليم السيدات كبار السن صناعة المشغولات اليدوية

 مركز لتعليم السيدات كبار السن صناعة المشغولات اليدوية مجانا 

تعليم السيدات كبار السن صناعة المشغولات اليدوية
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