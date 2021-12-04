السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكهرباء: استكمال خطة تحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية لدعم الشبكة القومية

وزير الكهرباء الدكتور
وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر

تعمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء على توفير أجهزة حديثة للتصوير الحرارى للمواصلات ووصلاتها، وذلك في إطار خطة الشركة لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية لنقل التيار الكهربائي على مستوى قطاعات الشركة في كل المحافظات.

وأكدت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء في بيان لها حول مخرجات مناقشة الجمعية العمومية العادية للشركة برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة تعمل على بذل الجهود من خلال قطاع نقل الكهرباء على مستوى المحافظات لتدعيم شبكة النقل.

وأوضحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن خطتها لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية تتضمن:

- توفير أجهزة حديثة للتصوير الحرارى للموصلات ووصلاتها واستخدام أطباق عازلات مطاطية فى المناطق التى يصعب تنظيفها وصيانتها أو المناطق شديدة التلوث طبقاً لخريطة التلوث.

- التوسع فى استخدام الغسيل الميكانيكى تحت الجهد. 

 - التخطيط الجيد لعمليات النظافة والصيانة مع مراجعة وتحديث إجراءات العمل سواء للنظافة أو الصيانة.

  - تحديث خرائط التلوث ومتابعة مصادر التلوث الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيره على مهمات الشبكة.

-  قيام العاملين بقطاع الجودة بمراجعة أعمال الصيانة الدورية لتلافى أسباب تأخير تنفيذ هذه البرامج مع التأكيد على جودة إنجاز برامج الصيانة والعمل على تحديث البرامج بما يتفق مع ظروف تشغيل الشبكة.

  - الاعتماد على الغسيل الميكانيكى للخطوط ذات الجهد الفائق للحفاظ على نظافتها وتقليل فترات الانقطاعات التى قد تسبب عدم الاستقرار فى تشغيل الشبكة القومية مع الاستفادة بأحدث أجهزة الإختبارات و لتصوير الحرارى "النقاط الساخنة- الموصلات المقطوعة- الملحقات المكسورة".

الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحسين كفاءة اداء الخطوط الهوائية

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