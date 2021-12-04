السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«التضامن» تعلن تفاصيل «معاشك بإيدك».. والبداية بمحافظات «حياة كريمة»

ميرفت صابرين
ميرفت صابرين

قالت ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، إن "معاشك بإيدك" نوع من التدخلات المقترحة لمد الحماية للعمالة غير المنتظمة، موضحة أنه سيتم البدء بعمال الزراعة والبالغ عددهم نحو 5 مليون عامل غير منتظم بقطاع الزراعة للوصول إلى تقديرهم الحقيقي.

وأضافت صابرين، في تصريحات صحفية، أن هذا المعاش تكميلي وليس بديلا عن التأمينات يغطى مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ومن الممكن الحصول عليه دفعة واحدة أو على دفعات وسيتم تنفيذه بدءا من الغد، بالفيوم، وتطبييقه تجريبا في 3 محافظات مستهدفة بحياة كريمة "الفيوم، قنا، المنوفية"، بالتنسيق مع المحافظين ونقابة العاملين بالمهن الزراعية، والتوعية من خلال الرائدات الريفيات لشرح المنظومة.

وأشارت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشبكات الآمان الاجتماعي، إلى أن الشخص له الحق في أن يشترك في التأمينات الاجتماعية وأيضا فى "معاشك بإيدك"، وأن الشخص هو من يحدد قيمة الاشتراك والمدة بشرط لا تقل عن 10 سنوات، ومن الممكن أن يدفع لمدة 20 سنة ويحدد القسط التأميني سواء شهريا أو كل 6 أشهر، وتتوقف قيمة المعاش على مدة اشتراكه والإقساط التى دفعها، وسن تقاعده إما 50 سنة أو 55، 60، 65 سنة.

وأوضحت، أن الجهاز المركزي للتعبئة قدر العمالة غير المنتظمة 11.8 مليون، ويرتكز معظمهم فى قطاعات الزراعة، المقاولات والنقل، وحاليا يتم العمل مع وزارة البيئة لحصر عمال تدوير المخلفات ومد الحماية التأمينية لهم، من خلال بروتوكول تعاون، لوضع تصنيفات للعمالة بمسميات لإصدار قرار بها من القوى العاملة، حتى يقوم العامل بالذهاب للقوى العاملة وعمل اختبار ثم تدريب وتأهيل وإصدار كارنيه بمسماه الوظيفي ثم الذهاب للتأمينات والتأمين عليه.
 

المركزى القوى العاملة وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي المعاش قطاع الزراعة العمالة غير المنتظمة مستهدفة الرائدات الريفيات

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