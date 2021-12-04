الخارجية الروسية: استئناف مفاوضات فيينا حول نووى إيران الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية​، اليوم السبت، أنه من المتوقع استئناف ​مفاوضات فيينا​، حول إنعاش خطة العمل الشاملة المشتركة، بشأن البرنامج ​النووي الإيراني​، في الأسبوع المقبل.

وأوضحت الخارجية الروسية فى بيان لها، أنه تم في الجولة السابعة من المفاوضات، بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، التي بدأت في 29 نوفمبر في فيينا، الإعلان عن فترة توقف فنية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه سيسمح ذلك للوفود بالتواصل مع عواصم بلادها بشأن النتائج المرحلية والخطوات التالية المحتملة، من المفترض أن تستأنف المفاوضات، في إطار الجولة السابعة خلال الأسبوع المقبل.

وقبل أيام، طالبت إيران بنبرة متشددة برفع جميع العقوبات الأمريكية وعدم رغبتها بأي التزامات جديدة.

جاء ذلك استمرارًا مع مفاوضات فيينا في جولتها السابعة والتي انطلقت الاثنين الماضى، لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام ٢٠١٥.

وبدوره، قال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن فريق التفاوض يركز في فيينا على رفع العقوبات، مؤكداً أن طهران لن تتعهد بأي التزامات غير واردة في الاتفاق النووي.

وبحسب ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الايرانية، فقد جلست الحكومة الايرانية على طاولة التفاوض بارادة جادة.

فيما أشار زادة إلى أنه إذا دخلت الأطراف الاخرى بنية حسنة لرفع العقوبات بدلا من اهدار الوقت يمكننا القول إن المفاوضات ستسير على المسار الصحيح.

وكان مندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف أكد سابقا أن العملية التفاوضية "لن تكون سهلة". وأوضح أن "الخلافات خاصة بين إيران والأطراف الغربية لا تزال كبيرة بشأن العديد من النقاط. لكن المناقشات التي تمت الاثنين ومحادثاتنا المنفصلة مع المبعوث الأمركي الخاص روبرت مالي أظهرت أن الجميع بدون استثناء عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية".

يذكر أن طهران تتمسك بمسألة رفع العقوبات كهدف أساسي من العودة إلى طاولة التفاوض، وقد أكدت ذلك أكثر من مرة على لسان العديد من المسؤولين بدءا من وزير الخارجية مرورا بمساعده، وصولا إلى رئيس الوفد المفاوض في العاصمة النمساوية.