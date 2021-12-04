إعدام مواد غذائية مجهولة المصدر في سوبر ماركت شهير بالمعادي

قررت نيابة المعادي الجزئية، اليوم السبت، إعدام مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مول شهير في سوبر ماركت بمنطقة المعادي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل سوبر ماركت شهير بالمعادى.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن ماركت كائن بدائرة قسم شرطة المعادى لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وضبط بحوزته "82 كيلو جرام "لحوم – برجر – سجق" – 54 قطعة سوسيس"منتهية الصلاحية" – 3 كيلو جرام جبنة – 11 عبوة معجنات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وبعضها منتهية الصلاحية".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.