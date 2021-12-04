مدير «تعليم المنوفية» يترأس اجتماع مجلس الرواد

ترأس اليوم هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني والرائد العام لاتحاد طلاب المنوفية اجتماع مجلس الرواد باتحاد طلاب محافظة المنوفية والذي نظمه التوجيه العام للتربية الاجتماعية بالمديرية تحت شعار "الاتحادات الطلابية مواطنة وتنمية" تحت إشراف سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف العام على الأنشطة التربوية والثقافية.

حضر الاجتماع الدكتور حسن الخولي رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمنوفية ومديري عموم الإدارات التعليمية العشر بصفتهم أعضاء مجلس الرواد ورائدي عموم الإدارات التعليمية ومسئول الاتحادات الطلابية وأمين سر المجلس كما حضر الاجتماع الرائد العام لكل مرحلة تعليمية (الابتدائية ــ الإعدادية ــ الثانوية) وثلاثة من رواد الفصول بواقع رائد عن كل مرحلة تعليمية علاوة على عضوين من ذوي الخبرة.

وخلال الاجتماع أكد مدير المديرية على ضرورة تنشيط دور المكاتب التنفيذية لاتحاد طلاب المنوفية في كافة المستويات لدراسة كافة الأمور التي تتصل بأحوال الطلاب من النواحي الدراسية والاجتماعية والسلوكية والتأكيد على التربية الديمقراطية للطلاب من خلال الإشراف على الإجراءات التنفيذية لعملية انتخابات اتحاد الطلاب موجها إلى امتداد مهام مجالس الرواد بالإدارات إلى متابعة تنمية القيادات الطلابية اجتماعيا ودراسيا والاهتمام بالمستوى العلمي لهم ورعاية ودعم الموهوبين والفائقين علميا وعلى مستوى الأنشطة.

جدير بالذكر أن الاجتماع تناول عرضا لأعمال وإنجازات الاتحادات الطلابية عن العام الدراسي الماضي ومناقشة خطة مجلس الرواد في ضوء الموضوع المحوري ( الاتحادات الطلابية .. مواطنة وتنمية ) كما تناول الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ المسابقات الواردة من الاتحاد العام لمدارس الجمهورية والاستعداد لتنفيذ معسكر صقل وتنمية مهارات القيادات الطلابية وانتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المديرية عن المرحلة الإعدادية والثانوية.