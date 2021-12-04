السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير «تعليم المنوفية» يترأس اجتماع مجلس الرواد

تعليم المنوفية
تعليم المنوفية

ترأس اليوم هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني والرائد العام لاتحاد طلاب المنوفية اجتماع مجلس الرواد باتحاد طلاب محافظة المنوفية والذي نظمه التوجيه العام للتربية الاجتماعية بالمديرية تحت شعار "الاتحادات الطلابية مواطنة وتنمية" تحت إشراف سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف العام على الأنشطة التربوية والثقافية.

حضر الاجتماع الدكتور حسن الخولي رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمنوفية ومديري عموم الإدارات التعليمية العشر بصفتهم أعضاء مجلس الرواد ورائدي عموم الإدارات التعليمية ومسئول الاتحادات الطلابية وأمين سر المجلس كما حضر الاجتماع الرائد العام لكل  مرحلة تعليمية  (الابتدائية ــ الإعدادية ــ الثانوية) وثلاثة من رواد الفصول بواقع رائد عن كل مرحلة تعليمية علاوة على عضوين من ذوي الخبرة.

وخلال الاجتماع أكد مدير المديرية على ضرورة تنشيط دور المكاتب التنفيذية لاتحاد طلاب المنوفية في كافة المستويات لدراسة  كافة الأمور التي تتصل بأحوال الطلاب من النواحي الدراسية والاجتماعية والسلوكية والتأكيد على التربية الديمقراطية للطلاب من خلال الإشراف على الإجراءات التنفيذية لعملية انتخابات اتحاد الطلاب موجها إلى امتداد مهام مجالس الرواد بالإدارات إلى متابعة تنمية القيادات الطلابية اجتماعيا ودراسيا والاهتمام بالمستوى العلمي لهم ورعاية ودعم الموهوبين والفائقين علميا وعلى مستوى الأنشطة.

جدير بالذكر أن الاجتماع تناول عرضا  لأعمال وإنجازات الاتحادات الطلابية عن العام الدراسي الماضي ومناقشة خطة مجلس الرواد في ضوء الموضوع المحوري ( الاتحادات الطلابية .. مواطنة وتنمية ) كما تناول الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ المسابقات الواردة من الاتحاد العام لمدارس الجمهورية والاستعداد لتنفيذ معسكر صقل وتنمية مهارات القيادات الطلابية وانتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المديرية عن المرحلة الإعدادية والثانوية.

مدارس محافظة المنوفية طلاب مستوى مجلس الأمن الثانوية جمهور تعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

الرئيس السيسى يحضر اختبارات كشف الهيئة بأكاديمية الشرطة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

وزير النقل يكشف تفاصيل «أضخم صفقة» فى تاريخ السكة الحديد

حقيقة تسجيل أول حالة لمتحور أوميكرون فى مصر

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

أوليانوف يدعو إسرائيل إلى الحوار حول منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

فلسطين تشارك فى اجتماعات برلمانات دول حوض المتوسط

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على مراكب الصيادين ببحر غزة