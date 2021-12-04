السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 108 شكائر دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

دقيق
دقيق

تمكنت إدارة تموين مركز طنطا بمحافظة الغربية من ضبط سيارة محملة بـ 108 شكائر دقيق مدعم مهرب مخصص للمخابز البلدية المدعمة.
كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية قد تلقي إخطارا من  المهندس محمد شعبان مدير عام إدارة تموين مركز طنطا يفيد تمكنه وعدد من رجال الإدارة من ضبط  سيارة محملة بعدد 108 شكائر دقيق بلدى مدعم.

كانت حملة برئاسة محمد شعبان مدير عام إدارة تموين مركز طنطا وصالح محمد و أحمد ورد و أشرف صبحي المفتشون بالاداره و سامح عنتر  قد تمكنوا من ضبط سياره محملة  بالدقيق المخصص للمخابز بها 108 شكارة وذلك لتصرف للمتعهد في الدقيق المخصص للمخابز لإنتاج خبز بلدي مدعم كما تم ضبط عدد من المخابز لقيامهم بتجميع دقيق بلدي بعدد 12 شيكاره بغرض بيعها في السوق السوداء كما تم أيضا تحرير عدة  محاضر لمخابز قامت بإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن بأوزان تتراوح بين 19 و 17 و 14 و 12جم و غير مطابق للمواصفات القانونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين  والعرض على النيابة العامة للتصرف بشأنهم .

تمكنت حملة من مديرية تموين بالغربية، اليوم  السبت، من تحرير 7 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية،  يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز زفتى.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز  زفتى، وحررت 7 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتي الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

ضبط سيارة محملة ب108 شيكارة دقيق مدعم مهرب مخصص للمخابز البلدية المدعمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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