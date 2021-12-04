السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: حملة لرفع المخلفات والقمامة بطريقي المطار وأسيوط الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، برفع وإزالة المخلفات والقمامة بطريقي المطار وأسيوط الجديدة، وذلك حرصاً على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين والحفاظ على المنظر العام لتلك المناطق الحيوية.

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وأوضح محافظ أسيوط أهمية تضافر الجهود وتكثيف ومضاعفة حجم الأعمال للتخلص من بؤر وتجمعات القمامة والمخلفات من مختلف المناطق والطرق العامة خاصة التي تضر بحالة الطرق من أجل استعادة الشكل الحضاري والجمالي اللائق للمحافظة، مشيراً إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة خاصة بقطاع النظافة التي تعتبر أولوية في خطة العمل بالمحافظة.

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جاء ذلك خلال لقاءه بعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة.

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وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ حملات لرفع وإزالة المخلفات بطريق مطار أسيوط الدولي الذي يبدأ من قرية منقباد وحتى الوصول إلى مطار أسيوط، وذلك بنطاق مركز أسيوط، فضلاً عن شن حملات لرفع وإزالة القمامة والمخلفات الصلبة ومخلفات البناء من كوبري الواسطى وحتى الوصول لمدينة أسيوط الجديدة وذلك بواسطة معدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة وبالتنسيق بين الوحدة المحلية بمركز أسيوط برئاسة حسني درويش رئيس مركز أسيوط ومركز الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبمشاركة عمال ومشرفي الوحدات المحلية في هذا النطاق وبمشاركة سيارات وقلابات ولوادر وجليدر ومعدات وحدة الانقاذ السريع لرفع المخلفات المتراكمة مشدداً على استمرار وتكثيف حملات النظافة بقرى ومراكز المحافظة بصفة دورية ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول حتى لا تتراكم بشكل غير لائق حفاظاً على صحة المواطنين والمنظر العام للشوارع  والميادين.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
اسيوط مجلس الوزراء محافظة محافظ أسيوط فيروس كورونا المخلفات الصلبة وزارة الصحة والسكان اللواء عصام سعد أسيوط الجديدة الصحة والسكان حملات النظافة

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