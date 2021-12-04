دراسة جديدة تشير إلى أن سلالة «أوميكرون» تحورت بسبب قوارض

نشر موقع "ساينس" Science العالمي دراسة تشير الى احتمالية أن يكون المتحور الجديد من كورونا" أوميكرون" تحور نتيجة تطورًا في أنواع حيوانية من المحتمل أن تكون قوارض.

ووفقًا للدراسة العلمية فانه ربما يكون حيوان ما التقط فيروس كورونا، في منتصف عام 2020 تقريبًا، وبعد تراكم العديد من الطفرات في الحيوان، كان الفيروس التاجي المعدل "أوميكرون" مستعدًا للانتقال إلى البشر.

ويقول كريستيان أندرسن، اختصاصي المناعة في معهد "سكريبس للأبحاث": أن أحد الأدلة الرئيسية التي تثبت وتؤكد هذه النظرية أن “أوميكرون” تشعّب عن المتحوّرات الأخرى لكوفيد-19 في زمن بعيد جدًا.

ومن جانبه قال أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب في “تولين”: يحمل “أوميكرون” 7 طفرات من شأنها أن تسمح للمتحوّر بإصابة القوارض، مثل الفئران.



ووفقًا للدراسة فإن أوميكرون قد يكون ظهر لأول مرة في مجتمع يعاني من ضعف في المراقبة الفيروسية، ما يعني أنه قد يكون انتشر لمدة تزيد عن عام.