السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك: 188 وفاة جديدة بكورونا

المكسيك
المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 188 وفاة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 294903.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وعلى صعيد آخر، لقي 19 شخصا مصرعهم، جراء تحطم حافلة كانت تقل زائرين إلى موقع ديني في وسط المكسيك.

 

وقال مساعد وزير الداخلية في ولاية المكسيك، ريكاردو دي لا كروز، إن الحادث وقع في بلدة خوكيسينخو إلى الجنوب الغربي من مكسيكو سيتي، حيث اصطدمت الحافلة مع منزل. 

 

وكانت الحافلة متوجهة من ولاية ميتشواكان غربي البلاد إلى مدينة تشالما التي يتوجه إليها الروم الكاثوليك في زيارات دينية منذ عدة قرون.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين أن الحادث أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة حوالي 30 آخرين.

 

والكثير من المكسيكيين يقومون بزيارات دينية مع اقتراب 12 ديسمبر وهو عيد العذراء في غوادالوبي.

 

ولأن أغلب الزائرين إما يسيرون أو يستقلون دراجات على طرق ضيقة أو يستقلون حافلات قديمة، تزداد فرص وقوع مثل هذه الحوادث.

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