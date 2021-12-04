التشيك تفرض التطعيم ضد كورونا على من بلغوا سنّ الـ60 فما فوق

أعلن وزير الصحة التشيكي آدم فويتيك، أن حكومة بلاده لتصريف الأعمال تخطط لجعل اللقاح ضد كورونا إلزاميا لمن بلغوا سن الـ60 فما فوق، وبعض الفئات المهنية.

وقال: "وزارة الصحة سوف تصدر قرارا الأسبوع المقبل بجعل التطعيم إلزاميا لمن بلغ 60 عاما فما فوق، بالإضافة للعاملين في المجال الطبي، ورجال الشرطة والإطفاء، وطلاب كليات ومعاهد الطب".

وأشار إلى أنه "من المقرر أن يصبح القرار ساريا في مارس المقبل، ولكن الأمور قد لا تسير على هذا النحو".

وقريبا ستحل حكومة جديدة بزعامة رئيس الوزراء المكلف بيتر فيالا، بدلا من حكومة تصريف الأعمال الحالية لرئيس الوزراء أندريه بابيش.

وتتشكل الحكومة الجديدة من 5 أحزاب فازت في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، بقيادة بيتر فيالا، الذي أدى اليمين الدستورية الأحد الماضي.

من جهته، يعارض الائتلاف الحكومي ووزير الصحة المعين فلاستيميل فاليك التطعيم الإلزامي لكبار السن، ويمكنه إلغاؤه بمجرد توليه السلطة.

وحتى الآن، حصل 59.6% من سكان الدولة البالغ عددهم 10.7 ملايين نسمة على اللقاح الكامل، فيما يعارض نحو 20% من المواطنين في التشيك تلقي اللقاح.

وتواجه البلاد ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا، حيث سجلت الإصابات اليومية الجديدة أعلى زيادة لها على الإطلاق، بلغت نحو 28 ألف إصابة الأسبوع الماضي، وبلغ معدل العدوى 1135 إصابة لكل 100 ألف نسمة خلال الأيام السبعة الماضية، ما يجعلها واحدة من أكثر البلدان تضررا في أوروبا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.